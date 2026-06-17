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Саммит G7 во Франции: поддержка Украины, новые переговоры и протесты

Международные Отношения News

Саммит G7 во Франции: поддержка Украины, новые переговоры и протесты
G7УкраинаТрамп
📆6/17/2026 12:39 AM
📰dw_russian
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Лидеры G7 заявили о солидарности с Украиной и готовности расширять её производственные возможности в оборонной сфере. В рамках саммита Зеленский встретился с Трампом для обсуждения ПВО и мирного урегулирования. Протесты в Женеве и commentary о дипломатических перспективах дополнили повестку.

На саммите G7 во французском Эвиан е основное внимание было уделено войне России против Украины. Лидеры ведущих мировых держав подтвердили солидарность с Украиной, высоко оценили её стойкость и успехи на поле боя, а также подчеркнули наступление новой динамики в конфликте.

В заявлении саммита говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о необходимости защиты объектов критической инфраструктуры и культурного наследия от ударов. Стороны выразили готовность рассматривать предоставление Украине лицензий для расширения производства военной продукции на её территории, включая системы ПВО, ракеты и другое вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский провёл отдельную встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждались усиление украинской противоракетной обороны, развитие ракетных программ и возможные перспективы мирных переговоров.

После диалога Трамп заявил о своей готовности активнее включиться в урегулирование войны. Meanwhile, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил отсутствие официальных каналов связи между Москвой и Киевом, что согласуется с ранее выраженной Зеленским позицией о неготовности российского лидера к прямому диалогу. В параллельных событиях в Женеве прошли массовые протесты против проведения саммита G7 в Эвиане. Демонстранты подожгли автомобиль Tesla и разбили окна в одном из банковских отделений, акция собрала тысячи участников.

В рамках саммита ожидаются выступления президента Франции Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа, а также обсуждение не только украинского вопроса, но и ситуации вокруг Ирана. Дополнительно в фокус внимания попали вопросы дипломатической конкуренции: например, анализируется, с каким из европейских лидеров - Макроном, Джорджей Мелони или другими - канцлеру Германии сейчас легче достигать договорённостей. Параллельно в Минске суд приговорил семью к наказанию за госизмену и контрабанду оружия; их дочь связывает это с местью за её участие в протестах и помощь Украине

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G7 Украина Трамп Зеленский Протесты Эвиан Россия ПВО Мирные Переговоры

 

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