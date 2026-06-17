Саммит G7 во Франции: поддержка Украины, новые переговоры и протесты

Лидеры G7 заявили о солидарности с Украиной и готовности расширять её производственные возможности в оборонной сфере. В рамках саммита Зеленский встретился с Трампом для обсуждения ПВО и мирного урегулирования. Протесты в Женеве и commentary о дипломатических перспективах дополнили повестку.

На саммите G7 во французском Эвиан е основное внимание было уделено войне России против Украины. Лидеры ведущих мировых держав подтвердили солидарность с Украиной, высоко оценили её стойкость и успехи на поле боя, а также подчеркнули наступление новой динамики в конфликте.

В заявлении саммита говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о необходимости защиты объектов критической инфраструктуры и культурного наследия от ударов. Стороны выразили готовность рассматривать предоставление Украине лицензий для расширения производства военной продукции на её территории, включая системы ПВО, ракеты и другое вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский провёл отдельную встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждались усиление украинской противоракетной обороны, развитие ракетных программ и возможные перспективы мирных переговоров.

После диалога Трамп заявил о своей готовности активнее включиться в урегулирование войны. Meanwhile, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил отсутствие официальных каналов связи между Москвой и Киевом, что согласуется с ранее выраженной Зеленским позицией о неготовности российского лидера к прямому диалогу. В параллельных событиях в Женеве прошли массовые протесты против проведения саммита G7 в Эвиане. Демонстранты подожгли автомобиль Tesla и разбили окна в одном из банковских отделений, акция собрала тысячи участников.

В рамках саммита ожидаются выступления президента Франции Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа, а также обсуждение не только украинского вопроса, но и ситуации вокруг Ирана. Дополнительно в фокус внимания попали вопросы дипломатической конкуренции: например, анализируется, с каким из европейских лидеров - Макроном, Джорджей Мелони или другими - канцлеру Германии сейчас легче достигать договорённостей. Параллельно в Минске суд приговорил семью к наказанию за госизмену и контрабанду оружия; их дочь связывает это с местью за её участие в протестах и помощь Украине





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Украина Трамп Зеленский Протесты Эвиан Россия ПВО Мирные Переговоры

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Беспорядки в Женеве прекратились, жертв не былоБеспорядки, вспыхнувшие в Женеве во время акции No G7, закончились без пострадавших. Опасность от провокаторов оценена как минимальная, часть участников задержана, порядок восстановлен.

Read more »

Состояние миллиардеров G7 выросло на $23,5 млрд после конфликта вокруг ИранаСостояние 41 энергетического миллиардера из стран G7 увеличилось на $23,5 млрд с начала конфликта вокруг Ирана, который вызвал резкий рост цен на энергоносители.

Read more »

Трамп проигнорировал Зеленского на общей встрече лидеров G7На саммите G7 президент США Дональд Трамп не отреагировал на попытку Владимира Зеленского привлечь его внимание. Фото встречи активно обсуждается в соцсетях.

Read more »

Эксперт по жестам указал на унижение Зеленского на встрече с Трампом на G7Трамп проигнорировал Зеленского на общей встрече лидеров G7. Профайлер Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru расшифровал скрытые сигналы Трампа.

Read more »

Зеленский по итогам саммита G7 заявил, что все страны «семёрки» поддержали КиевВладимир Зеленский сообщил о единодушной поддержке Украины со стороны стран «Большой семёрки» (G7).

Read more »

Юлия Мендель: Запад стремится победить Москву руками КиеваБывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7, считая, что Запад стремится победить Москву руками Киева.

Read more »