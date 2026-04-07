Самолечение зубов в домашних условиях опасно: дантист предупреждает о риске заражения крови

Известный дантист и телеведущая Ирина Першина предостерегает от самостоятельного лечения зубов в домашних условиях, предупреждая о серьезных рисках для здоровья, включая заражение крови и потерю зубов. Она подчеркивает необходимость обращения к квалифицированным специалистам.

Москва, 7 апреля - АиФ-Москва. Использование наборов для домашнего лечения зубов представляет серьезную угрозу для здоровья, вплоть до заражения крови. Об этом предупреждает авторитетный дантист и телеведущая Ирина Першина в интервью NEWS.ru. По мнению эксперта, самостоятельное лечение зубов в домашних условиях, особенно без соответствующего медицинского образования и опыта, является крайне рискованным занятием.

Отсутствие профессиональных знаний и навыков делает невозможной правильную диагностику, что, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям для здоровья. Человек, не имеющий медицинского образования, не может адекватно оценить степень поражения зуба, определить стадию заболевания и выбрать подходящее лечение. Например, кажущаяся незначительной дырка в зубе может быть проявлением не только кариеса, но и более серьезных осложнений, таких как пульпит или периодонтит. В случае глубокого кариеса, когда воспалены нерв или окружающие зуб ткани, попытка самостоятельно закрыть полость может привести к развитию абсцесса, флегмоны и, в конечном итоге, к сепсису – тяжелому заражению крови, представляющему угрозу для жизни. Не стоит забывать и о риске занесения инфекции при использовании непростерилизованных инструментов или несоблюдении правил гигиены. \Ирина Першина также обращает внимание на опасность самостоятельной установки брекетов. Это, по ее словам, еще более сложная процедура, требующая глубоких знаний в области ортодонтии и понимания биомеханики зубочелюстной системы. Дилетантский подход к установке брекетов, без учета особенностей строения костной ткани, десен и мышц, может привести к необратимым последствиям. Неправильное распределение нагрузки на зубы может спровоцировать их расшатывание и, в конечном итоге, потерю. Кроме того, нарушения в работе зубочелюстной системы могут вызвать проблемы с жеванием, дикцией, а также негативно сказаться на состоянии височно-нижнечелюстных суставов и слизистой оболочки рта. Попытки самостоятельной коррекции прикуса, без профессиональной оценки и планирования лечения, могут усугубить существующие проблемы и привести к новым. Важно помнить, что успешное ортодонтическое лечение требует не только установки брекет-системы, но и регулярного контроля со стороны врача, коррекции нагрузки и учета индивидуальных особенностей пациента. Все это невозможно обеспечить в домашних условиях. Самолечение в данном случае – это не просто риск, а, по сути, игра с собственным здоровьем, которая может привести к серьезным и дорогостоящим последствиям.\В заключение, Ирина Першина категорически не рекомендует людям, не имеющим медицинского образования, заниматься самостоятельным лечением или исправлением каких-либо проблем в полости рта. Она подчеркивает необходимость обращения к квалифицированным специалистам для получения профессиональной помощи и сохранения здоровья зубов и десен. Врач напоминает о важности профилактики заболеваний полости рта, включая регулярные осмотры у стоматолога, правильную гигиену полости рта и сбалансированное питание. Ранее врач Вячеслав Минко также предупреждал о скрытой опасности постепенного стирания зубов, подчеркивая важность своевременного обращения к стоматологу при обнаружении каких-либо проблем. Бережное отношение к своему здоровью, своевременное обращение к специалистам и соблюдение рекомендаций врачей – вот залог здоровой улыбки и общего благополучия





