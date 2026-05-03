Гражданин Ганы Кофи Оффе, основатель «королевства Кубала» в Шотландии, был выслан на родину, где заявил о намерении свергнуть правительство. Параллельно, российской аферистке Анне Делви грозит депортация из США.

Необычная история привлекла внимание британских властей и вызвала широкий резонанс в местных СМИ. Гражданин Ганы, Кофи Оффе , вместе со своей женой из Зимбабве и американской служанкой, на протяжении полугода организовал жизнь в палаточном лагере неподалеку от шотландского города Джедбург.

Однако это был не просто походный лагерь, а, по утверждению Оффе и его спутниц, основание нового государства – так называемого «королевства Кубала». Они активно призывали других людей присоединиться к ним, обещая им «землю обетованную» и новую жизнь в рамках их самопровозглашенного суверенитета. Эта инициатива, мягко говоря, не нашла поддержки у местных властей, которые неоднократно предпринимали попытки выдворить нарушителей из лесной территории, где был расположен лагерь.

Ситуация обострилась в октябре прошлого года, когда Кофи Оффе был арестован из-за истекшего срока действия его визы. После шести месяцев пребывания под стражей, самопровозглашенный король был депортирован на родину, в Гану. Его спутницы, к сожалению, остаются под стражей, поскольку им предъявлены обвинения в халатном отношении к ребенку, находящемуся под их опекой. Детали этого обвинения пока не разглашаются, но, очевидно, они серьезны, учитывая продолжительность их содержания под стражей.

Однако история не заканчивается депортацией Оффе. Сразу же по прибытии в Гану, изгнанник сделал громкое заявление о своих намерениях. Он заявил о планах по захвату власти в своей родной стране, выразив уверенность в том, что местная полиция перейдет на его сторону, чиновники будут преклоняться перед ним, а его лагерь, который он планирует воссоздать, будет переполнен новыми сторонниками.

Эти заявления, безусловно, звучат амбициозно и, возможно, нереалистично, но они демонстрируют непоколебимую веру Оффе в свою миссию и его готовность к дальнейшей борьбе за свои убеждения. Пока неясно, какие конкретные шаги он предпримет для реализации своих планов, но его слова уже вызвали определенное беспокойство среди ганских властей. Вполне вероятно, что они будут внимательно следить за его деятельностью и принимать меры для предотвращения любых попыток дестабилизации политической ситуации в стране.

Эта история, безусловно, является ярким примером эксцентричного поведения и стремления к созданию собственного мира, отличного от существующего. Она также поднимает вопросы о границах свободы самовыражения и ответственности за свои действия. Параллельно с этой историей, в новостях появилась информация о другой неоднозначной личности – Анне Делви, более известной как Анна Сорокина, знаменитой российской аферистке, которая обманывала нью-йоркский бомонд, выдавая себя за наследницу огромного состояния.

Как сообщает Life.ru, Анне Делви также грозит высылка из Соединенных Штатов в связи с истекшим сроком действия ее визы. Подобно Оффе, она использует тактику затягивания процесса, отказываясь предоставлять необходимые документы в суд и добиваясь бесконечных переносов слушаний. Ее цель, очевидно, состоит в том, чтобы максимально отсрочить момент депортации и, возможно, найти способ остаться в Америке. История Анны Делви – это пример циничного обмана и стремления к роскошной жизни за чужой счет.

Обе эти истории, на первый взгляд совершенно разные, объединяет одна общая черта – стремление к созданию иллюзии, к жизни в вымышленном мире, который отличается от реальности. Они также демонстрируют, как легко можно обмануть людей, если использовать их слабости и желания.





