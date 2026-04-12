Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Украину в намеренном искажении информации о нехватке средств в бюджете с целью получения кредита от ЕС. Он выразил уверенность, что, несмотря на вето Венгрии, Киев найдет способы получить финансирование.

Украина , по мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо , намеренно искажает информацию о финансовой ситуации в своем государственном бюджет е. Цель этих действий, как утверждает Сальдо , заключается в стремлении вызвать сочувствие у руководства Европейского союза (ЕС) и, как следствие, добиться выделения крупного кредит а в размере 90 миллиардов евро.

В интервью ТАСС Сальдо прямо заявил, что украинские политики, делая подобные заявления о нехватке средств, преследуют цель использовать это как дополнительный аргумент для получения финансовой поддержки. Он подчеркнул, что, несмотря на эти утверждения, денежные средства у Украины имеются, и в значительных объемах. Сальдо также выразил уверенность в том, что, несмотря на блокировку выделения кредита со стороны Венгрии, дружественные Киеву страны ЕС найдут способ обойти это вето. Он отметил растущее недовольство в некоторых европейских странах, высказывающих идею отказа от принципа единогласия при принятии решений в рамках ЕС. Губернатор Херсонской области уверен, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на все препятствия, найдет способ получить необходимые средства. Он предположил, что ЕС, используя различные механизмы, сможет обойти вето Венгрии и предоставить Украине финансовую помощь. Таким образом, позиция Сальдо сводится к тому, что заявления Украины о финансовой недостаточности – это тактика, направленная на получение помощи от ЕС, а не отражение реального положения дел. \Ситуация с финансовой помощью Украине в рамках ЕС развивается динамично. На фоне споров о выделении запрошенных средств, Евросоюз предпринимает различные меры для оказания поддержки Киеву. Так, глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о передаче Украине 80 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Помимо этого, ЕС планирует усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, стремясь увеличить финансовые ресурсы для Украины. Еврокомиссия 1 апреля предложила альтернативный вариант: выделить Украине 45 миллиардов евро вместо заблокированного пакета помощи на 90 миллиардов евро. Этот пакет предполагает распределение средств следующим образом: не более 16,7 миллиардов евро – на бюджетную поддержку, и 28,3 миллиарда евро – на военную поддержку. Таким образом, Евросоюз пытается найти компромиссное решение, которое позволит обеспечить финансирование Украины, несмотря на разногласия между странами-членами. \В то же время, в информационном пространстве появляются и другие оценки ситуации. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, 4 апреля заявил, что ЕС, вероятно, не предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Он аргументирует свою позицию предупреждением России о возможном пересмотре позиции по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Эта информация указывает на наличие определенных опасений и возможных политических последствий, связанных с дальнейшей финансовой поддержкой Украины со стороны ЕС. В целом, анализ ситуации показывает, что вопрос финансовой помощи Украине является сложным и многогранным. Он включает в себя политические разногласия между странами-членами ЕС, стремление Украины получить необходимые средства, а также внешние факторы, влияющие на принятие решений. Существуют различные точки зрения на реальное финансовое положение Украины, что затрудняет принятие окончательного решения о размере и формате финансовой помощи





