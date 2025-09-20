Сайнс о Золотом мяче: Ямаль - лучший, несмотря на мои симпатии к Реалу. Мнения звезд футбола и Формулы-1

Карлос Сайнс отдает предпочтение Ламину Ямалю в борьбе за Золотой мяч. Мнения известных футболистов и представителей мира автоспорта о фаворитах и событиях в футболе.

Пилот Формулы-1 Карлос Сайнс высказал свое мнение о возможном обладателе Золотого мяча, отдав предпочтение молодому таланту Ламину Ямалю, несмотря на свои симпатии к мадридскому Реалу. Сайнс подчеркнул выдающиеся способности юного игрока, отметив его потрясающую игру как за Барселону, так и за сборную. В эфире DAZN Сайнс заявил, что Ямаль заслуживает награды больше всех, назвав его лучшим игроком на данный момент.

Эта позиция отличается от предсказаний искусственного интеллекта компании Avisia, согласно которым фаворитом на Золотой мяч является Усман Дембеле с вероятностью 72%. Ямаль в рейтинге занимает второе место, а Витинья, Мохаммед Салах и Рафинья замыкают первую пятерку претендентов.\Советник ПСЖ Луиш Кампуш также высказался по поводу награды, безоговорочно поддержав Дембеле. Кампуш уверен, что именно Дембеле заслуживает Золотой мяч, и сожалеет, что признание его таланта может быть затруднено, так как, по мнению Кампуша, если бы Дембеле носил фамилию Месси или Роналду, никаких сомнений в его заслуженности не возникло бы. Сам Ламин Ямаль отреагировал на потенциальную возможность получения награды, признав, что выиграть Золотой мяч в 18 лет стало бы невероятным событием. Он подчеркнул значимость этой награды и выразил готовность отпраздновать ее с семьей и друзьями, поддерживавшими его на протяжении всей карьеры. Эти высказывания показывают, насколько значимым является Золотой мяч для игроков и как они относятся к возможному признанию их таланта на международном уровне.\В мире футбола продолжают происходить различные события. Тренер Рубен Аморим категорически заявил, что не намерен менять свою игровую схему по просьбе руководства Манчестер Юнайтед, подчеркнув свою независимость и ответственность за принимаемые решения. Бывший футболист Александр Лебедев поделился забавной историей, связанной с бизнесменом Борисом Ротенбергом, в которой он в шутку посигналил его автомобилю, после чего попал в неприятную ситуацию. Известный комментатор Джулиан Ричардс выразил свое восхищение нападающим Килианом Мбаппе, назвав его особенным игроком и выразив желание взять у него интервью. Марио Фернандес объяснил свой уход из ЦСКА тем, что клуб не был заинтересован в его возвращении, подчеркнув, что лишь он и его семья знают всю правду. Арсен Захарян провел очередной матч за Реал Сосьедад, выйдя на замену, но его команда не смогла одержать победу уже в пятом туре. Полузащитник Лисандро Мартинес высказал мнение о противостоянии Месси и Роналду, назвав Криштиану вторым, а Месси – лучшим игроком, подчеркнув уникальность последнего. Криштиану Роналду, в свою очередь, отреагировал на критику в адрес Жоау Феликса, перешедшего в саудовскую лигу, назвав критиков невеждами, не понимающими футбола. Александр Лебедев также поделился историей, связанной с Борисом Ротенбергом, упомянув о контрасте между зарплатами в футболе и благосостоянии некоторых игроков. Андрей Аршавин высказался о проблемах с реконструкцией стадиона Барселоны, отметив необходимость гибкости в футболе. Илья Рожков поделился забавной историей о своем желании сменить фамилию на Роналду в детстве. Деку оценил шансы Барселоны в Лиге чемпионов, подчеркнув рост конкуренции





sportsru / 🏆 7. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Формула-1 Золотой Мяч Ламин Ямаль Карлос Сайнс Футбол Дембеле Роналду Месси

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Карлос Сайнс заявил о необходимости введения постоянных стюардов в Формуле-1Испанский гонщик Карлос Сайнс из команды «Уильямс» на медиадне Гран-при Азербайджана заявил о необходимости введения постоянных стюардов в Формулу-1.

Прочитайте больше »

«Шанс один на 10 млн». Алонсо — о сходе на Гран-при Италии44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» высказался о своём сходе на Гран-при Италии.

Прочитайте больше »

Как устроена Формула-1: правила и основные термины«Формульно-русский» словарь для тех, кто пока только влюбляется в «Большие призы».

Прочитайте больше »

– верный шаг вперед для «Ф-1». Не могу поверить, что мы обсуждаем вопрос зарплаты»Пилот «Уильямса» считает, что «Формуле-1» нужна система с постоянными судьями.

Прочитайте больше »

Алонсо: если болид в 2026-м будет хорошим, то это, возможно, мой последний год в Формуле-144-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о возможном завершении карьеры.

Прочитайте больше »

В Чехии шесть лет ловили псевдо-«Феррари» Ф-1, гонявшую по шоссе. Что грозит пилоту?Владельцы отнекиваются и вообще обвинили полицию в незаконном проникновении на частную территорию.

Прочитайте больше »