Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о намерении сделать все возможное для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Соединенные Штаты будут предпринимать все усилия для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, как и любого другого человека, обвиняемого в преступлениях за пределами этой страны. Цель состоит в том, чтобы доставить обвиняемого в США для предания суду.

Цель состоит в том, чтобы доставить обвиняемого в США для предания суду. 20 мая президент США выдвинул обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности США, якобы исходящей от Кубы.

Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании





