США рассекретят документы о неопознанных летающих объектах: заявление Трампа вызвало ажиотаж

США рассекретят документы о неопознанных летающих объектах: заявление Трампа вызвало ажиотаж
НЛОСШАДональд Трамп
📆4/18/2026 12:50 AM
📰Известия
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую публикацию "интересных документов" касательно тематики неопознанных летающих объектов (НЛО), вызвав широкий интерес общественности и экспертов. По словам Трампа, эти сведения "захватывают умы" и ставят множество вопросов. Ранее конгрессмен Тим Берчетт намекал на то, что раскрытие всей информации может вызвать у людей серьезное беспокойство.

Американские власти находятся на пороге публикации ряда "интересных документов", связанных с тематикой неопознанных летающих объектов ( НЛО ). Это заявление прозвучало из уст президента США Дональда Трампа 17 апреля, в ходе его выступления на мероприятии консервативного движения Turning Point, проходившем в штате Аризона. Глава государства подчеркнул, что была обнаружена масса материалов, представляющих значительный интерес, и первая волна публикаций ожидается в самое ближайшее время.

"Мы нашли много интересных документов. Первые публикации начнутся очень скоро. Так что вы посмотрите, верный ли это феномен. Вы разберетесь. Дайте мне знать", – обратился Трамп к аудитории, намекая на возможность самостоятельного изучения и анализа представленных данных. В настоящее время правительство США активно работает над процессом оценки и подготовки к публикации упомянутых документов. По словам самого американского лидера, ознакомление с этими сведениями является по-настоящему захватывающим процессом, который неизбежно порождает множество вопросов и размышлений. "У нас было много вопросов. Это нечто, захватывающее умы", – отметил Трамп, подчеркивая интригующий характер информации, которая скоро станет доступной общественности. Это заявление перекликается с более ранними событиями: 19 февраля Дональд Трамп уже давал поручение обнародовать правительственные файлы, касающиеся наблюдений за неопознанными летающими объектами и, возможно, связанными с ними феноменами. Он тогда же обещал дать соответствующие указания Пентагону и другим профильным ведомствам, чтобы инициировать процесс выявления и последующего обнародования имеющейся информации. Уже не первый раз представители американской власти намекают на существование скрываемой информации о НЛО. Ранее, 3 апреля, конгрессмен США Тим Берчетт озвучил свою версию причин, по которым власти до сих пор хранили молчание о тайне НЛО. По его словам, если бы общество получило доступ ко всем сведениям, которые видел он сам, то люди "не спали бы по ночам, беспокоясь и думая об этом". Конгрессмен также высказал предположение, что некоторые исчезновения и смерти, которые происходили с участием американских чиновников, не являются случайными событиями, что добавляет еще больше драматизма и интриги к предстоящему раскрытию информации. Эта перспектива заставляет многих задуматься о масштабах и характере возможных открытий. Ученые, в свою очередь, продолжают вести исследования, пытаясь найти естественные объяснения загадочным явлениям, но при этом не исключают и гипотезу о существовании внеземных цивилизаций, которые могли бы быть источником необъяснимых сигналов, получаемых Землей. Предстоящая публикация документов, обещанная Дональдом Трампом, обещает пролить свет на один из самых интригующих и долгоиграющих вопросов современной истории

НЛО США Дональд Трамп Рассекречивание Правительственные Документы

 

