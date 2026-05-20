Head Topics

США подтвердили обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро

Общество И Окружающая Среда News

США подтвердили обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро
Рауль КастроОбвиненияУбийство
📆5/20/2026 7:28 PM
📰РИА Новости
29 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 59%

Минюст США подтвердил обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других фигурантам при нападении на воздушное судно в Кубе. Расследование МВД США и международной организации гражданской авиации выявили факта уничтожения воздушного судна, а также предъявили обвинения в уничтожении воздушного судна и убийстве. США намерены доставить Кастро и другие фигуранты к суду и готовят различные сценарии для этого, включая захват по сценарию Венесуэлы. Трамп назвал Кастро и его супругу свидетелями преступлений и заявил, что они предстанут перед судом.

Минюст США подтвердил обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других фигурантам, что предъявили обвинения в уничтожении воздушного судна и четыре отдельных обвинения в убийстве.

США намерены доставить Кастро и другие фигуранты к суду, и готовят различные сценарии для этого. Минюст США допускает захват Кастро по венесуэльскому сценарию, возможно, захват его жены для отправки в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, якобы имели отношение к наркотерроризму. Рауль Кастро и его супруга отрицают вину.

Международная организация гражданской авиации заключила расследование и вынесла определение о нейтральной территории, где произошла атака, за что правительство Кубы обосновало свое решение. С сайта РИА Новост

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Рауль Кастро Обвинения Убийство Нападение На Воздушное Судно Санкции Венесуэльский Сценарий

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-20 22:31:31