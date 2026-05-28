Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил возможность тайной эвакуации американских дипломатов из Киева, комментируя недавние заявления главы евродипломатии Каи Каллас.

Москва, 28 мая. Соединенные Штаты рассматривают возможность скрытой эвакуации части сотрудников своего посольства из Киев а. Такую вероятность в эксклюзивном интервью aif.ru допустил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан, включая дипломатический персонал, оперативно выехать из украинской столицы, предупредив об усилении ударов по объектам в Киеве после трагедии в Старобельске. При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что почти все посольства стран Запада продолжают работу в Киеве. Исключением, как утверждалось, стало только американское диппредставительство. Однако в посольстве США позже опровергли сообщения о планируемой эвакуации своих сотрудников, назвав их ложными.

По оценке Джабарова, реплика главы Каллас могла быть непроизвольной утечкой неких разведданных. Судя по всему, Каллас просто по глупости проговорилась, озвучив некие разведданные. Но вместе с тем Штаты могут и тайно вывезти часть персонала. Если они думают о том, чтобы покинуть Киев, значит, они абсолютно точно понимают: накал будет только нарастать, и безопасность своих дипломатов они ставить под удар не намерены, сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Киев пытается прикрываться иностранцами как живым щитом так же, как ранее действовал в отношении мирного населения Мариуполя и других городов. Однако в отношении Вашингтона эта тактика не сработает. Вряд ли американцы готовы рисковать жизнями своих дипломатов ради главы киевского режима, который к тому же сейчас смотрит в сторону европейцев и англичан, а не нынешней американской администрации, заявил Джабаров. В любом случае Россия всех предупредила, а окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя, заключил сенатор.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором предупреждала российская сторона, может быть нанесён в любой момент. По его словам, предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев было сделано совершенно серьёзно и осознанно. Ситуация вокруг возможной эвакуации дипломатов продолжает оставаться напряжённой. Аналитики отмечают, что если США действительно примут решение о частичном выводе персонала, это станет сигналом о резком ухудшении обстановки в регионе.

Тем временем в Киеве продолжают работу посольства большинства западных стран, что свидетельствует о сохранении определённого уровня доверия к безопасности города, несмотря на предупреждения России. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, поскольку любое изменение в статусе дипломатических миссий может повлиять на ход конфликта. Эксперты также обращают внимание на то, что заявления российских официальных лиц о возможных ударах по Киеву могут быть частью информационной кампании, направленной на усиление давления на украинские власти.

В то же время, учитывая предыдущие действия России, нельзя исключать, что такие предупреждения имеют реальную основу. В любом случае, безопасность дипломатов остаётся приоритетом для всех сторон, и любое решение о эвакуации будет приниматься с учётом текущей обстановки





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Эвакуация Киев Дипломаты Украина

United States Latest News, United States Headlines