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США и Иран объявили о временном перемирии и предварительном соглашении по Ормузскому проливу

Международные Отношения News

США и Иран объявили о временном перемирии и предварительном соглашении по Ормузскому проливу
США Иран МеморандумОрмузский Пролив СанкцииЯдерная Программа Ирана
📆6/17/2026 8:07 PM
📰dw_russian
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Соединенные Штаты и Иран достигли рамочного соглашения, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие санкций в обмен на ограничения ядерной программы. Соглашение пока не окончательное и сопровождается угрозами возобновления бомбардировок.

Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран достигли принципиальной договоренности о временном перемирии и предварительных условиях для дальнейших переговоров, что было официально представлено в виде Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Документ был зачитан высокопоставленным представителем американской администрации в Вашингтоне в среду, 17 июня. Основные положения меморандума предусматривают, что Иран разблокирует стратегически важный Ормузский пролив, что должно обеспенить возобновление беспрепятственных морских поставок нефти. В ответ США готовы, после завершения 60-дневного переговорного периода и заключения полноценного соглашения, снять дополнительные экономические санкции, действующие против Тегерана уже несколько десятилетий. Ключевым элемент декларации о намерениях является создание международного фонда восстановления и развития Ирана с начальным капиталом не менее 300 миллиардов долларов.

Однако фонд будет учрежден только при достижении окончательного, комплексного договора. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон не планирует участвовать в финансировании этого фонда. Он также пояснил, что меморандум дает Соединенным Штатам возможность немедленно открыть Ормузский пролив, потребовать от Ирана ликвидации своих запасов очищенного ядерного материала, и в случае надлежащего поведения иранской стороны предоставить экономические льготы и смягчение санкций, что может способствовать процветанию страны.

При этом тогдашний президент Дональд Трамп, выступая отдельно, заявил, что данное соглашение не является окончательным и он сохраняет право возобновить бомбардировки Ирана, если итоги переговоров его не устроят. Он прямо сравнил ситуацию с угрозой нанести удары. Отдельным важным аспектом стало заявление о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Несмотря на это, protracted конфликт, включающий участие других сторон,such as Израиля, уже нанес значительный экономический ущерб мировой экономике через нарушение энергетических цепочек и рост цен на нефть.

В более широком контексте, на встрече лидеров G7 во Франции была подтверждена линия на усиление давления на военную экономику Российской Федерации. По некоторым сообщениям, администрация Трампа рассматривала возможность усиления поддержки Украины в обмен на содействие в решении вопросов, связанных с Ормузским проливом. Впервые после заключения предварительного перемирия два месяца назад Иран возобновил экспорт нефти. Однако детали сроков и условий полного и непрерывного открытия Ормузского пролива продолжают оставаться предметом споров между сторонами.

Ожидается, что окончательный вариант меморандума США и Ирана будет подписан на нейтральной территории, на курорте в Швейцарии. Параллельно США ввели новые санкции, на этот раз против кубинской государственной нефтегазовой компании. В Европе также звучат заявления о необходимости борьбы с РФ для обеспечения безопасности на континенте, в то время как Вооруженные силы Украины опровергли информацию об ударе беспилотника по автобусу с детьми на территории России

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США Иран Меморандум Ормузский Пролив Санкции Ядерная Программа Ирана Фонд Восстановления Иран Трамп Угрозы

 

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