Бывшие министры безопасности и финансов Мексики арестованы в США за помощь группировке Лос-Чапитос и контрабанду наркотиков.

Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки провели серию масштабных операций, в результате которых были задержаны два бывших высокопоставленных представителя администрации мексика нского штата Синалоа. Согласно официальным сообщениям, данные лица обвиняются в тесном взаимодействии с транснациональными преступными организациями, специализирующимися на незаконном обороте наркотических средств.

Один из ключевых фигурантов, Мерида Санчес, ранее занимавший пост министра общественной безопасности региона, был пойман в американском штате Аризона и уже предстал перед судом. Другой подозреваемый, бывший глава министерства финансов Энрике Диас Вега, принял решение самостоятельно сдаться властям США, что может свидетельствовать о попытке заключить сделку со следствием. Эти события подчеркивают растущее давление Вашингтона на коррумпированные структуры внутри мексиканских государственных органов. Следствие сосредоточено на деятельности одной из самых опасных фракций знаменитого картеля Синалоа, известной под названием Лос-Чапитос.

По версии Министерства юстиции США, задержанные чиновники не просто игнорировали преступную деятельность группировки, но и активно способствовали её развитию. Речь идет о создании безопасных коридоров для транспортировки запрещенных веществ через границу, предоставлении конфиденциальной информации о передвижениях силовых структур и обеспечении общего покровительства криминальным авторитетам. Взаимодействие между государственным аппаратом и наркоторговцами позволило картелю расширить свое влияние и увеличить объемы поставок синтетических наркотиков и других запрещенных препаратов на территорию Соединенных Штатов, что привело к серьезному кризису общественного здравоохранения в американских штатах.

Особое внимание в рамках международного расследования уделяется действующему губернатору штата Синалоа Рубену Роче Мойе. Хотя он официально отвергает все выдвинутые против него обвинения, Служба финансовой разведки Мексики уже предприняла жесткие меры, заморозив банковские счета губернатора, а также счета членов его ближайшей семьи. Это решение было принято после того, как американские прокуроры предъявили доказательства причастности Роче к контрабанде наркотиков и поддержке группировки Лос-Чапитос.

В ответ на растущее давление и серьезность выдвинутых претензий, губернатор принял решение временно оставить свой пост, что в политических кругах расценивается как признак глубокого кризиса легитимности его власти. Ситуация вокруг Роче Мойи демонстрирует, насколько глубоко криминальные сети проникают в высшие эшелоны власти мексиканских регионов. Борьба с наркокартелями в штате Синалоа приобрела характер полномасштабного противостояния, где границы между законом и преступностью становятся размытыми.

Задержание бывших министров безопасности и финансов является мощным сигналом для всех чиновников Латинской Америки о том, что американское правосудие способно дотянуться до любого, кто способствует распространению наркотиков. Эксперты отмечают, что подобные аресты могут привести к цепной реакции, когда другие участники коррупционных схем начнут сотрудничать со следствием, чтобы избежать длительных тюремных сроков в США. В то же время, подобные действия создают определенное напряжение в двусторонних отношениях между Мексикой и Соединенными Штатами, так как затрагивают вопросы суверенитета и внутренней политики мексиканского государства.

Тем не менее, необходимость искоренения влияния картеля Синалоа остается приоритетом для обеих стран в стремлении остановить поток смертоносных веществ





