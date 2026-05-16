Пентагон рассматривает возможность проведения операции Эпическая ярость, включая захват нефтяных объектов и поиск ядерного оружия, в то время как дипломатические усилия по урегулированию ядерной программы Тегерана зашли в тупик.

В условиях стремительного обострения обстановки на Ближнем Востоке Министерство обороны США , известное как Пентагон , приступило к детальной подготовке возможного возобновления масштабной военной операции под кодовым названием Эпическая ярость.

Ранее данная инициатива была временно приостановлена после объявления о прекращении огня, однако сейчас американское руководство рассматривает варианты её повторного запуска, возможно, под иным наименованием. Согласно данным из осведомленных источников, в перечне рассматриваемых сценариев значится отправка элитных подразделений специального назначения вглубь территории Ирана. Основной целью таких рейдов станет поиск и ликвидация скрытых подземных хранилищ ядерных материалов. Особое внимание американских стратегов сосредоточено на захвате острова Харк, который является ключевым нефтяным хабом страны.

Военные признают, что удержание данной территории потребует значительного усиления сухопутного контингента и сопряжено с высоким риском человеческих потерь, однако стратегическая выгода от контроля над энергетическими потоками перевешивает эти опасения. Масштаб военной готовности Вашингтона подтверждается заявлениями председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. По его словам, в регионе развернута мощная группировка, включающая более пятидесяти тысяч военнослужащих, два авианосца с ударными группами, более десяти эсминцев и внушительный парк боевой авиации.

Все эти силы находятся в состоянии полной боевой готовности и могут начать крупные наступательные действия по первому приказу президента. В качестве альтернативы полномасштабному вторжению Белый дом рассматривает сценарий более агрессивных и точечных бомбардировок важнейших иранских военных объектов и элементов гражданской инфраструктуры. Такой шаг может быть предпринят, если глава Белого дома решит, что дипломатический путь исчерпан и переговорный тупик с Тегераном невозможно преодолеть мирными средствами. Параллельно с военным давлением продолжаются острые споры вокруг ядерной программы Исламской Республики.

В центре внимания находится вопрос о передаче запасов обогащенного урана третьим странам, в частности России. Президент РФ Владимир Путин ранее выразил готовность Москвы принять иранский уран, что перекликается с практикой ядерной сделки две тысячи пятнадцатого года. Тем не менее, Тегеран официально опроверг сообщения западных СМИ о том, что он уже дал принципиальное согласие на вывоз материалов.

Ситуация осложняется тем, что США выдвинули жесткие условия: полный отказ Ирана от ядерного оружия, заморозка всех работ по обогащению урана сроком на двенадцать лет и передача около четырехсот сорока килограммов урана с уровнем обогащения шестьдесят процентов. Взамен Вашингтон обещал поэтапную отмену санкций и разблокировку замороженных иранских активов, однако ответ Тегерана был признан администрацией Трампа неприемлемым. Общая обстановка в регионе характеризуется крайней нестабильностью. Перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана, фактически не работает, так как обе стороны регулярно нарушают его условия.

Американский флот продолжает блокировать иранские порты, в то время как иранские беспилотники атакуют торговые суда в Ормузском проливе и объекты в соседних странах. Несмотря на противоречивые заявления о готовности открыть пролив для судоходства, военные Ирана заявляют о возвращении жесткого контроля над этой стратегической артерией. Таким образом, мирный процесс, который на бумаге выглядит как успех, в реальности сталкивается с глубоким взаимным недоверием и готовностью сторон применить силу, что делает Ближний Восток зоной высокого риска глобального конфликта





