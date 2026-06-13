США смещают акценты в стратегии безопасности, отдаляясь от Европы

Эксперты указывают на намеренное сокращение американского военного присутствия в Европе и перераспределение ресурсов в Азию, что может ослабить стратегию сдерживания России и заставить европейских союзников искать новые пути обеспечения безопасности.

Москва, 13 июня - АиФ-Москва. США продолжают смещать акценты в своей стратегии безопасности, всё больше отдаляясь от Европы, поскольку стремятся избежать прямой конфронтации с Россией.

С таким выводом выступил бывший постоянный представитель США при НАТО, старший научный сотрудник Центра Белфера при Гарвардском университете Иво Даалдер в статье для издания Politico. Ранее главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил намерение Вашингтона сократить объём вооружений, размещённых на европейском направлении, чтобы перераспределить ресурсы и укрепить свои возможности в Азии, прежде всего на случай потенциального конфликта с Китаем.

Даалдер анализирует, что Соединённые Штаты активно формируют систему безопасности, которая становится всё более самостоятельной и менее зависимой от европейских союзников. Он указывает, что Вашингтон сознательно отказался от размещения в Европе дальнобойных высокоточных вооружений, а также не поддерживает оснащение такими системами отдельных партнёров по альянсу, что, по его мнению, является частью более широкой стратегии переориентации. Эксперт считает, что введённые ограничения на поставки американского вооружения европейским странам свидетельствуют о глубоких внутренних разногласиях внутри НАТО и о смещении приоритетов США.

Несмотря на то, что европейские государства, такие как Франция и Германия, приступили к разработке собственных ракетных систем, Даалдер подчёркивает, что потребуются годы, прежде чем они смогут обеспечить полноценное развертывание и оперативную готовность этих комплексов. Особое внимание он уделяет решению США приостановить поставки ракет Tomahawk Германии, отмечая, что этот шаг может негативно сказаться на стратегии сдерживания, которую альянс традиционно выстраивает в отношении России.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, ранее высказавшегося на эту тему, Соединённые Штаты в будущем могут полностью лишить страны Евросоюза гарантий безопасности, поскольку американская сторона оказывается перегружена участием в нескольких военных конфликтах и необходимостью поддерживать присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом, совокупность этих факторов указывает на переосмысление роли Европы в американской стратегии и возможное сокращение масштабов guaranteed ответных действий НАТО в случае конфликта с Россией, что заставляет европейские страны задуматься о создании более независимых механизмов обороны.

Вопрос о том, насколько быстро ЕС сможет компенсировать сокращение американского военного присутствия, остаётся открытым, учитывая технологические и финансовые вызовы, стоящие перед многими странами альянса. В текущих условиях диалог между Вашингтоном и столицами Европы становится более сложным и напряжённым, что может привести к пересмотру ключевых договорённостей в сфере безопасности, сложившихся после холодной войны





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