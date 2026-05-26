Центральное командование Вооружённых сил США официально заявило, что американские военные нанесли точечные удары по югу Ирана. Иран не оставит атаку без ответа, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Москва, 26 мая. Центральное командование Вооружённых сил США официально заявило, что американские военные нанесли точечные удары по югу Иран а. Южнее острова Ларак в Ормузском проливе были уничтожены два боевых катера Корпуса стражей исламской революции и позиция зенитно-ракетного комплекса.

При этом в Пентагоне поспешили заверить, что режим прекращения огня, действующий с 8 апреля, остаётся в силе. Иран не оставит атаку без ответа, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. По его словам, Иран будет отвечать серьёзным образом, возможно, удары уже наносятся.

На этом фоне резко обострились опасения Киева по поводу того, что прямой конфликт США с Ираном неизбежно ослабит военную поддержку Украины. Перенджиев убеждён, что тревоги Киева более чем оправданы, и украинский фронт рискует столкнуться с серьёзным дефицитом военной помощи





