США планируют масштабный вывод войск и авиации из Европы по секретному плану

По данным СМИ, Вашингтон передал НАТО секретный список из 11 пунктов о сокращении военного присутствия, включая вывод истребителей, самолетов-заправщиков, авианосца и бригадной группы. Это часть переориентации на Тихоокеанский регион и оказывает давление на европейских союзников по НАТО.

США планируют существенное сокращение своего военного присутствия в Европе, передает издание, ссылающееся на изученные журналистами части секретного документа, переданного НАТО . По данным немецкой газеты Die Welt, перечень из одиннадцати пунктов включает вывод с континента значительной части авиации и военно-морских сил.

В частности, количество истребителей F-15E должно сократиться примерно с 150 до 100 единиц, а морских разведывательных самолетов - с 26 до 15. Кроме того, должны покинуть Европу все восемь самолетов-заправщиков, а также будут выведены и передислоцированы ракетная подводная лодка, авианосец, несколько военных кораблей и десятки самолетов, составлявших его ударную группу. Этот процесс, согласно источнику, начнется очень скоро, гораздо раньше, чем к этому готовились европейские партнеры.

Вашингтон намерен в будущем предоставлять НАТО значительно меньше ключевых военных ресурсов, включая истребители, надводные корабли, беспилотники, самолеты-заправщики и стратегические бомбардировщики. При прежней системе распределения бремени США обеспечивали около половины военного потенциала альянса. Теперь США ожидают от Европы новых предложений до июньской конференции по планированию сил. Сообщается, что предусматривается вывод из Европы одной из четырех боевых бригадных групп армии США.

Боевая бригадная группа - это основное тактическое соединение, способное к самостоятельным боевым действиям, с численностью личного состава от четырех до пяти тысяч человек. В последние годы общая численность американских войск в Европе составляла около ста тысяч человек, более 65 тысяч из которых находились в регионе постоянно, остальные - на ротационной основе. Эти планы озвучиваются на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и европейскими союзниками по НАТО.

Вопросы бремени расходов и перераспределения сил давно обсуждаются, но нынешние инициативы administrations Трампа носят особенно далекоидущий характер. Они напрямую связаны с стратегическим переориентированием Вашингтона на Тихоокеанский регион и конкуренцию с Китаем. Одновременно европейские страны выражают обеспокоенность из-за сокращения американских гарантий безопасности, особенно после начала войны России против Украины. В воздушном пространстве прибалтийских и скандинавских стран регулярно фиксируются нарушения дронами и самолетами, некоторые из них связывают с Россией.

Резонансные инциденты, как отмечает Deutsche Welle, подчеркивают новые вызовы для коллективной обороны. В дополнение к военному перераспределению администрация Трампа exerts давление на партнеров по другим направлениям. В частности, он предрек НАТО мрачное будущее из-за отказа некоторых стран участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе в рамках конфликта США и Израиля с Ираном. Эти заявления, которые опровергаются, в том числе, государственным секретарем Марко Рубио, добавляют неопределенности в будущее альянса.

Параллельно обсуждаются и другие возможные изменения, например, вывод войск из ФРГ и их передислокация в Польшу, что также вызывает дискуссию среди европейцев. В этом контексте в Швеции собрались главы МИД стран НАТО для обсуждения стратегических вызовов, включая пересмотр подходов к обороне и бремени расходов





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