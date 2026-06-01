США нанесли удары по иранским объектам в Ормузском проливе

Центральное командование ВС США сообщило об авиаударах по иранским пунктам управления беспилотниками и радиолокационной станции в ответ на уничтожение американского дрона. Удары нанесены 30-31 мая, операция проводилась в рамках самообороны. Инцидент обострил и без того напряженные отношения между странами и вызвал беспокойство мирового сообщества.

Вооруженные силы США нанесли авиаудар ы по иран ским объектам в районе порта Гарук и на острове Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Удары были нанесены 30 и 31 мая в ответ на уничтожение иранскими силами американского беспилотника MQ-1 Predator. В CENTCOM заявили, что после потери дрона истребитель США уничтожил иранские средства ПВО, наземную станцию управления беспилотниками и два дрона-камикадзе. Операция проводилась в целях самообороны, американские военнослужащие не пострадали. В сообщении командования подчеркивается: "Мы продолжим защищать американские активы и интересы".

Этот инцидент стал очередным витком напряженности между Вашингтоном и Тегераном, которые ведут опосредованное противостояние на Ближнем Востоке. Иран ранее отрицал уничтожение беспилотника, назвав обвинения бездоказательными. Аналитики отмечают, что удары нанесены по стратегически важным точкам: порт Гарук используется для транзита нефти, а остров Кешм является крупным логистическим узлом Корпуса стражей исламской революции. Эксперты расходятся в оценках: одни считают, что США демонстрируют готовность к военному сдерживанию, другие предупреждают о риске дальнейшей эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложенное Ирану соглашение по ядерной программе предусматривает жесткие ограничения и исключает возможность создания ядерного оружия. Однако Тегеран отвергает условия, требуя снятия экономических санкций. В регионе уже наблюдается рост напряженности: Иран провел масштабные учения с участием ракетных частей и беспилотников, а США усилили патрулирование в Персидском заливе. Союзники Вашингтона, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, выразили обеспокоенность возможной дестабилизацией.

В то же время Россия и Китай призвали стороны к сдержанности и дипломатическому урегулированию. Мировое сообщество ожидает дальнейших шагов - возможно, ответного удара со стороны Ирана или новых санкций США. На фоне этих событий цена на нефть краткосрочно выросла, но затем стабилизировалась. Аналитики предупреждают, что полномасштабный конфликт может привести к перебоям в поставках энергоносителей.

В CENTCOM уже заявили, что не планируют наращивать военное присутствие, но оставляют за собой право на самооборону. Ситуация остается в центре внимания международной дипломатии. Госсекретарь США провел телефонные переговоры с коллегами из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Иранская сторона пока не сделала официальных заявлений.

Наблюдатели указывают, что удары 30-31 мая стали первыми прямыми действиями США против иранской территории с момента снятия части санкций в 2015 году. Несмотря на заявления о самообороне, многие эксперты считают, что Трамп использует военную силу как инструмент давления перед выборами. Пентагон, в свою очередь, подчеркивает, что удары были пропорциональными и точечными. В Тегеране же угрожают перекрыть Ормузский пролив - ключевую артерию для мировой нефтяной торговли.

Подобное развитие событий может иметь катастрофические последствия для глобальной экономики. В связи с этим Международное энергетическое агентство заявило о готовности при необходимости задействовать стратегические резервы. Также обострение на Ближнем Востоке негативно сказывается на процессе мирного урегулирования в Сирии и Йемене. Очевидно, что конфликт вышел за рамки локальных столкновений и приобретает региональный масштаб.

В этой ситуации ключевым становится вопрос: перейдут ли стороны к решительным действиям или ограничатся взаимными демаршами. Пока что риторика как в Вашингтоне, так и в Тегеране остается жесткой, намекая на возможность новых ударов. Мировые биржи реагируют нестабильностью, а страны-импортеры нефти уже прорабатывают сценарии диверсификации поставок. В любом случае, события 30-31 мая стали серьезным сигналом о том, что противостояние между США и Ираном вступило в новую, более опасную фазу





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Иран Авиаудар Беспилотники Ближний Восток

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Прокатная десяткаПрокатная десятка // Что посмотреть в кино на выходных 30–31 июля

Read more »

Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос выдачи шенгенских виз россиянамНеформальная встреча состоится в Праге 30-31 августа 2022 года

Read more »

EUObserver: Евросоюз рассматривает возможность исключения россиян моложе 25 лет из визовых ограниченийЭтот вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа

Read more »

Синоптик Тишковец назвал дату возвращения холодов и снегопадов в МосквуСиноптик Тишковец предупредил москвичей о сильных снегопадах 30-31 января 2023 года

Read more »

Замглавы Минфина США обсудит с властями ФРГ санкции и использование активов РФУолли Адейемо посетит Берлин 30-31 мая

Read more »

Владимиров лидирует на выборах губернатора Ставропольского краяОн набрал 79,95% голосов по итогам обработки 30,31% протоколов

Read more »