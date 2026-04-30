Head Topics

США рассматривают сокращение войск в Германии и критикуют политику Мерца в отношении Ирана

Политика News

📆4/30/2026 5:55 AM
📰meduzaproject
93 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 63%

США изучают возможность сокращения численности войск в Германии и резко критикуют канцлера Фридриха Мерца за его позицию по ядерному оружию Ирана. Трамп обвинил Мерца в непонимании ситуации, а европейские лидеры продолжают выступать против агрессивной политики США. Король Великобритании Карл III посетил Вашингтон для улучшения отношений.

США активно рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Германии, при этом окончательное решение может быть принято в ближайшее время. Это решение может стать частью более широкой стратегии перераспределения военных сил в Европе, учитывая текущие геополитические вызовы.

В то же время бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его высказывания о допустимости появления ядерного оружия у Ирана. Трамп заявил, что Мерц «не понимает, о чем говорит», и предупредил, что если Иран получит ядерное оружие, «весь мир окажется в заложниках». Он также добавил, что США уже давно должны были предпринять более жесткие меры в отношении Ирана, и указал на экономические трудности Германии как на следствие неправильной политики.

Ранее Мерц заявил, что у США отсутствует четкая стратегия в конфликте с Ираном, и назвал возможное начало войны необдуманным шагом. В Германии базируется более половины американских военнослужащих, размещенных в Европе, что составляет около 36 400 человек из общего контингента в 68 000 человек. Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил, что Трамп обсуждает возможность вывода части войск из Европы, но не уточнил, из каких именно стран. Критика политики США в отношении Ирана исходит не только от Мерца.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил озабоченность по поводу напряженности в отношениях между США и Ираном. В этом контексте визит короля Великобритании Карла III в Вашингтон 27 апреля стал важным шагом в налаживании отношений между двумя странами. Король выступил в конгрессе с исторической речью и участвовал в ужине с Трампом, где много шутил, что свидетельствует о попытке смягчить напряженность. Однако, несмотря на дипломатические усилия, переговоры с Ираном остаются в тупике.

США продлевают перемирие, но Иран отказывается вести переговоры, что создает сложную ситуацию. Бывший дипломат Борис Бондарев прокомментировал, что у США более сильная позиция, но дипломатический прорыв пока не виден

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

meduzaproject /  🏆 10. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Рябков: решение о приостановке инспекции по СНВ-III принято по согласованию сторонРябков: решение о приостановке инспекции по СНВ-III принято по согласованию сторонРешение о приостановке инспекции по СНВ-III принято по согласованию сторон, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков:
Read more »

ВВП Китая в 2020 году вырос на 0,7%, несмотря на пандемиюВВП Китая в 2020 году вырос на 0,7%, несмотря на пандемиюВВП Китая в 2020 году вырос на 0,7%, несмотря на пандемию. Динамика за III квартал оказалась на уровне 4,9%, сообщило Государственное статистическое управление страны:
Read more »

Американская навигационная спутниковая система GPS. История и развитие проектаАмериканская навигационная спутниковая система GPS. История и развитие проекта6 ноября американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с навигационным спутником GPS III. Мы подготовили материал о спутниковой системе GPS:
Read more »

ВВП России за январь - сентябрь сократился на 3,5%ВВП России за январь - сентябрь сократился на 3,5%Росстат ранее оценил спад ВВП в III квартале в 3,6% в годовом выражении
Read more »

Пол Маккартни выпустил «карантинный» альбомПол Маккартни выпустил «карантинный» альбомОдин из создателей группы The Beatles музыкант Пол Маккартни выпустил свой новый альбом «McCartney III». Пластинка была записана в домашней студии во время карантина.
Read more »

Минцифры запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режимеМинцифры запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режимеСтарый портал госуслуг планируется закрыть в III квартале 2021 года, сообщил глава министерства Максут Шадаев
Read more »



Render Time: 2026-04-30 08:55:12