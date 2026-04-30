США изучают возможность сокращения численности войск в Германии и резко критикуют канцлера Фридриха Мерца за его позицию по ядерному оружию Ирана. Трамп обвинил Мерца в непонимании ситуации, а европейские лидеры продолжают выступать против агрессивной политики США. Король Великобритании Карл III посетил Вашингтон для улучшения отношений.

США активно рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Германии, при этом окончательное решение может быть принято в ближайшее время. Это решение может стать частью более широкой стратегии перераспределения военных сил в Европе, учитывая текущие геополитические вызовы.

В то же время бывший президент США Дональд Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его высказывания о допустимости появления ядерного оружия у Ирана. Трамп заявил, что Мерц «не понимает, о чем говорит», и предупредил, что если Иран получит ядерное оружие, «весь мир окажется в заложниках». Он также добавил, что США уже давно должны были предпринять более жесткие меры в отношении Ирана, и указал на экономические трудности Германии как на следствие неправильной политики.

Ранее Мерц заявил, что у США отсутствует четкая стратегия в конфликте с Ираном, и назвал возможное начало войны необдуманным шагом. В Германии базируется более половины американских военнослужащих, размещенных в Европе, что составляет около 36 400 человек из общего контингента в 68 000 человек. Высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил, что Трамп обсуждает возможность вывода части войск из Европы, но не уточнил, из каких именно стран. Критика политики США в отношении Ирана исходит не только от Мерца.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил озабоченность по поводу напряженности в отношениях между США и Ираном. В этом контексте визит короля Великобритании Карла III в Вашингтон 27 апреля стал важным шагом в налаживании отношений между двумя странами. Король выступил в конгрессе с исторической речью и участвовал в ужине с Трампом, где много шутил, что свидетельствует о попытке смягчить напряженность. Однако, несмотря на дипломатические усилия, переговоры с Ираном остаются в тупике.

США продлевают перемирие, но Иран отказывается вести переговоры, что создает сложную ситуацию. Бывший дипломат Борис Бондарев прокомментировал, что у США более сильная позиция, но дипломатический прорыв пока не виден





