США и Иран подписали проект меморандума о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня. Стороны договорились о сделке еще 14 июня, но условия соглашения опубликованы только сейчас.
В Швейцарии подписан проект меморандум а о взаимопонимании между США и Иран ом. Стороны договорились о сделке еще 14 июня, но условия соглашения опубликованы только сейчас. В документе содержится информация о наиболее полном на данный момент описании экономических выгод Иран а в рамках соглашения с США .
Тегеран получит возможность немедленно возобновить продажу нефти, получить доступ к частному инвестиционному фонду объемом 300 миллиардов долларов и перспективу разморозки заблокированных активов. Технические детали договора все еще прорабатываются, поэтому формулировки в документе могут измениться. США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. США немедленно снимают морскую блокаду иранских портов, а Иран обеспечивает безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив в течение 30 дней.
США создают план восстановления и развития Ирана с финансированием в размере не менее 300 миллиардов долларов. США отменяют все односторонние санкции, а Иран подтверждает отказ от ядерного оружия. Судьба обогащенного урана и других ядерных вопросов решится в финальном соглашении. Замороженные активы Ирана разблокируют по мере продвижения переговоров. После подписания меморандума стороны начинают переговоры по остальным пунктам
США Иран Меморандум Взаимопонимание Швейцария Экономические Выгоды Блокада Санкции
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