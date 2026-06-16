США и Иран подписали проект меморандума о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня. Стороны договорились о сделке еще 14 июня, но условия соглашения опубликованы только сейчас.

В Швейцарии подписан проект меморандум а о взаимопонимании между США и Иран ом. Стороны договорились о сделке еще 14 июня, но условия соглашения опубликованы только сейчас. В документе содержится информация о наиболее полном на данный момент описании экономических выгод Иран а в рамках соглашения с США .

Тегеран получит возможность немедленно возобновить продажу нефти, получить доступ к частному инвестиционному фонду объемом 300 миллиардов долларов и перспективу разморозки заблокированных активов. Технические детали договора все еще прорабатываются, поэтому формулировки в документе могут измениться. США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. США немедленно снимают морскую блокаду иранских портов, а Иран обеспечивает безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив в течение 30 дней.

США создают план восстановления и развития Ирана с финансированием в размере не менее 300 миллиардов долларов. США отменяют все односторонние санкции, а Иран подтверждает отказ от ядерного оружия. Судьба обогащенного урана и других ядерных вопросов решится в финальном соглашении. Замороженные активы Ирана разблокируют по мере продвижения переговоров. После подписания меморандума стороны начинают переговоры по остальным пунктам





meduzaproject / 🏆 10. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Иран Меморандум Взаимопонимание Швейцария Экономические Выгоды Блокада Санкции

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Москве идет подготовка к Транспортной неделеГлавное деловое мероприятие отрасли состоится в Гостином дворе 14-19 ноября

Read more »

Министр обороны Китая посетит Россию и БелоруссиюМинистр обороны Китая Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщили в китайском военном ведомстве.

Read more »

ВС РФ нанесли удары по хранилищам ракет «Storm Shadow» на УкраинеС 8 по 14 июня было нанесено 19 групповых ударов по украинским объектам.

Read more »

Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в августе 2025 года: даты, что и когда святить14, 19 и 29 августа православные верующие отметят три важных праздника

Read more »

Метеоролог Леус: в Москве и области продолжится осенняя погода25 августа ожидаются 14–19 градусов тепла и кратковременные дожди.

Read more »

Совместные учения ОДКБ начались в ТаджикистанеСовместные учения ОДКБ проводятся в Таджикистане с 14 по 19 октября

Read more »