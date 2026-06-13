США сообщают НАТО о планах масштабного сокращения военной поддержки Европы

Европейские союзники НАТО получают от США планы значительного сокращения военных ресурсов в рамках модели сил альянса, включая бомбардировщики, беспилотники и корабли. Это вынуждает ЕС обсуждать операции без американской помощи, в то время как Трамп рассматривает вывод войск из новых стран.

Европейские союзники НАТО столкнулись с новыми вызовами в сфере безопасности, поскольку Соединенные Штаты Америки информируют альянс о значительном сокращении своего военного вклада в коллективную оборону.

Согласно сообщениям агентств, в последние недели американские представители на различных уровнях в политической и военной штаб-квартирах НАТО уведомили партнеров о планах радикального уменьшения своих обязательств в рамках так называемой модели сил НАТО. Эта модель определяет количество и типы американских войск и техники, которые США обязуются направить в Европу в случае войны или крупного кризиса.

Высокопоставленный западный военный чиновник раскрыл детали этих сокращений: стратегические бомбардировщики могут быть сокращены на тридцать процентов, что создаёт серьёзный пробел в потенциале сдерживания, поскольку европейские страны не обладают аналогичными воздушными средствами дальнего радиуса действия. Далее, объёмы разведывательных и ударных беспилотников, выделяемых США для поддержки операций НАТО, могут сократиться на три четверти и даже более, до ста процентов, то есть фактически обнулить этот вид поддержки. Количество военно-морских кораблей, которые Америка готова направить в европейские воды, планируется уменьшить примерно наполовину.

Также планируется сократить примерно на треть число американских истребителей, которые могут быть задействованы для усиления обороны воздушного пространства Европы в кризисной ситуации. Эти шаги знаменуют собой фундаментальный сдвиг в обеспечении безопасности континента, который десятилетиями полагался на американское военное превосходство. На фоне этих планов европейские страны начали срочно обсуждать альтернативные сценарии ведения военных операций без прямой поддержки Соединённых Штатов. По данным источников Bloomberg, этот ключевой вопрос поднимался на встрече министров обороны из пяти стран (формат E5), которая состоялась 12 июня.

Участники консультаций детально рассматривали, каким образом европейские государства смогут достигать прежних военных целей, если объёмы американской техники и вооружений существенно сократятся. Дискуссии касались вопросов повышения собственной автономии, развития собственных систем разведки, логистики и стратегического планирования. Точные сроки реализации указанных сокращений пока официально не называются, однако, по словам источников, в Европе ожидают, что изменения в американских обязательствах начнутся уже в ближайшее время. Это создаёт атмосферу стратегической неопределённости, заставляя союзников по НАТО задуматься о будущем своей коллективной обороны.

Сокращения выходят за рамки уже объявленного вывода пяти тысяч военнослужащих из Германии и могут затронуть другие страны континента. Ситуацию дополнительно усугубляют заявления президента США Дональда Трампа, который, по сообщениям, рассматривает возможность дальнейшего сокращения военного присутствия в Европе. В частности, он допустил вывод войск не только из Германии, но и из Италии и Испании, аргументируя это недостаточной поддержкой этих государств политики Вашингтона в вопросах, связанных с конфликтом вокруг Ирана.

Эксперты и аналитики отмечают, что администрация может пойти не только на чистое сокращение, но и на перераспределение оставшихся войск внутри региона, чтобы оптимизировать их расположение в обход существующих законодательных ограничений и международных соглашений. Такие действия могут привести к пересмотру всей архитектуры безопасности в Европе, что вынуждает европейцев ускрять разработку собственных оборонных проектов и снижать зависимость от трансатлантических гарантий.

Таким образом, альянс переживает один из самых серьёзных кризисов в своей истории, ставя под вопрос саму модель гарантированной américanской поддержки, на которой десятилетиями строилась стратегия сдерживания





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