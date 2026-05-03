США планируют вывод 5 тысяч военнослужащих из Германии: что стоит за решением Трампа

Администрация США объявила о планах по выводу 5 тысяч военнослужащих из Германии. Решение последовало за критикой канцлера Мерц в адрес американской политики в отношении Ирана и вызывает обеспокоенность в Берлине. Анализ причин и возможных последствий.

Ситуация вокруг американского военного присутствия в Германии приобретает всё более чёткие очертания, хотя, как отмечают наблюдатели, сама по себе эта тема не является новой. Заявления о возможном сокращении контингента, высказанные администрацией президента США Дональда Трамп а, вызвали обеспокоенность в Берлине и заставили пересмотреть прежние оценки относительно надежности трансатлантического альянса.

Напомним, что ещё в марте канцлер Германии Ангела Мерц после встречи с Трампом в Белом доме выражала оптимизм, ссылаясь на заверения американского лидера о сохранении военного присутствия в Германии. Тогда Мерц назвала это хорошей новостью, подчеркнув, что не ожидала иного развития событий. Однако последующие события показали, что ситуация может измениться. В настоящее время в Германии дислоцировано около 38 тысяч американских военнослужащих, что делает Германию крупнейшим пунктом размещения американских войск в Европе.

Этот контингент играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, а также является значимым фактором экономического развития для многих немецких городов и регионов. Решение о сокращении контингента, анонсированное 29 апреля Трампом, и подтверждённое 1 мая помощником военного министра США Шоном Парнеллом, предусматривает вывод 5 тысяч военнослужащих в течение ближайших 6-12 месяцев. Это решение последовало за критическими высказываниями канцлера Мерц в адрес американской военной кампании против Ирана, в которых она указала на отсутствие у Вашингтона чёткой и последовательной стратегии.

Трамп, в свою очередь, обвинил Мерц в том, что она якобы считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия, что канцлер категорически отрицает. Последствия вывода американских войск могут быть весьма ощутимыми для Германии, особенно для тех регионов, которые традиционно тесно связаны с американскими военными базами. Бургомистр Рамштайна Ральф Хехлер назвал предстоящий вывод войск катастрофой, подчеркнув, что вместе с военнослужащими город покинут и члены их семей, что в общей сложности составит около 10-12 тысяч человек.

Массовый отъезд населения может привести к серьёзным экономическим проблемам, поскольку американские военные и их семьи являются значимыми потребителями товаров и услуг, а также вносят вклад в местный бюджет. Хехлер привёл в пример опыт городов Цвайбрюкен и Пирмазенс, экономики которых так и не смогли полностью восстановиться после вывода американских войск в 90-х годах. Эти примеры демонстрируют, что вывод войск может иметь долгосрочные негативные последствия для региональной экономики и социальной сферы.

Кроме того, сокращение американского военного присутствия может повлиять на геополитическую ситуацию в Европе, ослабив позиции НАТО и создав возможности для усиления влияния других игроков. В связи с этим, немецкое правительство ищет пути смягчения последствий вывода войск и укрепления европейской безопасности. Данная ситуация поднимает вопросы о будущем трансатлантических отношений и о роли США в обеспечении европейской безопасности. Ранее существовавшее доверие между Вашингтоном и Берлином, по всей видимости, подверглось серьёзному испытанию.

Заявления Трампа и его администрации о необходимости пересмотра условий финансирования НАТО и о необходимости более равномерного распределения бремени по обеспечению безопасности в Европе, вызвали обеспокоенность у многих европейских лидеров. Германия, как одна из крупнейших экономик Европы и один из основных участников НАТО, занимает твёрдую позицию в отношении необходимости сохранения трансатлантического альянса и укрепления европейской безопасности.

Однако, в условиях меняющейся геополитической обстановки и растущей напряжённости в отношениях между США и некоторыми европейскими странами, Берлину необходимо искать новые пути обеспечения своей безопасности и укрепления европейской обороноспособности. В этой связи, всё большее значение приобретают инициативы по развитию европейской оборонной промышленности и укреплению сотрудничества в области безопасности между европейскими странами.

Ситуация с выводом американских войск из Германии является лишь одним из проявлений более широких тенденций в мировой политике, которые требуют от европейских лидеров гибкости, дальновидности и готовности к принятию сложных решений





