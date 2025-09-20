Администрация США приняла решение о сокращении военной помощи Латвии, Литве и Эстонии, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников и экспертов. Решение рассматривается как часть более широкой тенденции к пересмотру американской политики в отношении Европы и к переориентации внешнеполитических приоритетов.

Москва, 20 сентября - АиФ-Москва. Соединенные Штаты Америки в конце августа уведомили своих европейских союзников о планах сократить объем военной помощи, оказываемой Латвии, Литве и Эстонии. Об этом стало известно из сообщений Reuters, ссылающегося на информированные источники. Согласно данным агентства, о таком решении объявил заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер, ответственный за вопросы, связанные с Европой и НАТО.

Бейкер объяснил, что европейские союзники США должны стремиться к уменьшению зависимости от Вашингтона в сфере обороны и безопасности. Администрация, возглавляемая Трампом, по словам Бейкера, намерена сосредоточить усилия на решении других приоритетных задач, в первую очередь – на обеспечении безопасности самих Соединенных Штатов. Представители Белого дома, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что многие европейские союзники США принадлежат к числу наиболее экономически развитых стран мира, что, по их мнению, подразумевает наличие у них достаточных ресурсов для финансирования соответствующих оборонных программ. В кулуарах Вашингтона европейские дипломаты выразили обеспокоенность и разочарование частой сменой риторики, которую демонстрирует администрация Трампа в отношении России, что создает неопределенность и усложняет процесс выстраивания взаимоотношений. \Решение США о сокращении военной помощи странам Балтии, по мнению экспертов, отражает более широкую тенденцию к пересмотру американской политики в отношении Европы. Многие аналитики сходятся во мнении, что администрация Трампа стремится к перераспределению ресурсов и переориентации внешнеполитических приоритетов, уделяя больше внимания внутренним проблемам и вопросам национальной безопасности. Сокращение финансирования оборонных программ для стран Балтии следует рассматривать в контексте стремления Вашингтона к увеличению финансовой нагрузки на европейских союзников, которая, по мнению американской стороны, должна быть пропорциональна их экономическому потенциалу. Нельзя не учитывать и геополитический фактор: некоторые эксперты полагают, что данное решение может быть связано с попыткой Вашингтона оказать давление на европейские страны, требуя от них большей самостоятельности в вопросах внешней политики и обороны, а также более активной роли в сдерживании России. На фоне этого, напряженность в отношениях между США и некоторыми европейскими союзниками, в частности, по вопросам финансирования НАТО и распределения оборонных расходов, может усилиться. Критически важно помнить о существующем историческом контексте, в котором происходит данное развитие событий, а именно о растущем влиянии России в регионе и о стремлении стран Балтии укрепить свою обороноспособность в условиях сохраняющихся вызовов. Подобные меры американской стороны вызывают неоднозначную реакцию как в самих странах Балтии, так и в других европейских государствах, что может привести к переоценке существующей системы безопасности и к поиску новых механизмов сотрудничества в области обороны. \В связи с этим решением, эксперты предсказывают потенциальные последствия для региональной стабильности и безопасности. Сокращение военной помощи может ослабить оборонные возможности стран Балтии, что, в свою очередь, может увеличить риски для их безопасности, особенно в свете напряженных отношений с Россией. Это, в свою очередь, может привести к усилению внутренней напряженности в странах Балтии и к росту политической нестабильности. Также, можно ожидать, что страны Балтии будут искать новые источники финансирования для своих оборонных программ, включая увеличение собственных оборонных бюджетов, обращение за помощью к другим союзникам или развитие сотрудничества в рамках Европейского союза. Некоторые аналитики полагают, что данное решение может также способствовать укреплению европейской оборонной политики, поскольку европейские страны будут вынуждены больше полагаться на собственные силы и ресурсы для обеспечения своей безопасности. Вместе с тем, это может создать дополнительные сложности во взаимоотношениях между странами-членами ЕС и привести к усилению противоречий по вопросам внешней политики и оборонной стратегии. Важно понимать, что сокращение американской военной помощи – это не просто финансовое решение, а сигнал о пересмотре стратегических приоритетов и о переоценке роли Соединенных Штатов в европейской системе безопасности. Напомним, что по мнению норвежского профессора Гленна Дизена, Трамп также дал понять Европе о необходимости самостоятельного финансирования Киева. В целом, решение США о сокращении военной помощи странам Балтии является важным событием, которое имеет далеко идущие последствия для региональной безопасности, отношений между США и Европой, а также для будущего европейской оборонной политики





