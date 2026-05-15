США успешно вывезли высокообогащенный уран из Венесуэлы

Операция по утилизации высокообогащенного урана из Венесуэлы была проведена при участии Венесуэлы, Великобритании и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). RV-1, первый и единственный ядерный реактор Венесуэлы, был использован для мирных научных исследований, но затем перепрофилирован для гамма-облучения медицинских принадлежностей, продуктов питания и других материалов. В конце апреля Венесуэла упаковала высокообогащенный уран, поставленный в рамках американской программы «Атомы для мира», и он был доставлен Великобританией на полигон Саванна-Ривер для утилизации. США успешно вывезли или подтвердили утилизацию более 7340 килограммов ядерного материала, пригодного для создания оружия, по всему миру.

Операция проводилась при участии Венесуэлы и Великобритании, а также при технической поддержке Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ). RV-1 был первым и единственным ядерным реактором Венесуэлы, изначально построенным для мирных научных исследований.

Позже его перепрофилировали для гамма-облучения медицинских принадлежностей, продуктов питания и других материалов. В конце апреля Венесуэла упаковала и подготовила к транспортировке высокообогащённый уран, поставленный ещё в рамках американской программы «Атомы для мира». Материал был доставлен Великобританией и благополучно прибыл на полигон Саванна-Ривер в начале мая для утилизации. В Госдепартаменте подчеркнули, что США удалось достичь этого этапа более чем на два года быстрее запланированного срока.

На сегодняшний день, по данным ведомства, США успешно вывезли или подтвердили утилизацию более 7340 килограммов ядерного материала, пригодного для создания оружия, по всему миру. Ранее Life.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о жёстком требовании к Ирану. Вашингтон настаивает на полном отказе от самой возможности обогащать уран и на вывозе ядерного материала под контроль Соединённых Штатов. Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Венесуэла Британия МАГАТЭ RV-1 Ядерный Реактор Гамма-Облучение Медицинские Принадлежности Продукты Питания Ядерный Материал Атомы Для Мира Получение Ядерного Материала Получение Ядерного Материала Под Контроль Соед Получение Ядерного Материала Под Контроль Соед Получение Ядерного Материала Под Контроль Соед

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Один погиб, 15 пострадали в результате падения самолета в КалифорнииВ городе Фуллертон штат Калифорния произошел инцидент, при котором самолет упал на здание. По информации полиции, один человек погиб, а еще по меньшей мере 15 получили ранения различной степени тяжести. Девять пострадавших были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте происшествия. Федеральное управление гражданской авиации идентифицировало упавший самолет как одномоторный четырехместный самолет RV-10. Полиция проводит расследование для установления причин происшествия.

Read more »

Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушенияЛегкомоторный самолет RV-7 разбился в российском регионе. Крушение произошло утром в четверг, 20 февраля, в районе села Новоликеево Нижегородской области

Read more »

Крушение самолета в Нижегородской области. Кто погиб, в чем причинаЧетверг, 20 февраля, и новая авиакатастрофа. Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет Van’s RV-7. На борту находились два члена экипажа. Что известно о крушении самолета в Нижегородской области.

Read more »

В крушении одномоторного самолета в Калифорнии погиб пилотВ крушении одномоторного самолета в Калифорнии погиб пилот. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил телеканал ABC.«По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром Vans RV-10, разбившегося недалеко от Wood Ranch Parkway и High Meadow Street, был неопознанный пилот.

Read more »