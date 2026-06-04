США регулярно задерживают выплаты взносов в бюджет ООН, что является основной причиной дефицита организации. Общий долг государств - членов ООН составляет $2,6 млрд, из которых $2 млрд приходится на США. Задержка выплат со стороны США и Китая приводит к сокращению бюджета ООН, что может привести к прекращению работы организации уже к середине августа.

США регулярно задерживают выплаты взносов в бюджет ООН , что является основной причиной дефицита организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ.

По ее словам, общий долг государств - членов ООН составляет $2,6 млрд, из которых $2 млрд приходится на США. Захарова также сообщила, что задолженность в миротворческий бюджет достигает $2,8 млрд, из которых $2,3 млрд приходится на Вашингтон. Дипломат отметила, что решение финансовых проблем ООН зависит от соблюдения платёжной дисциплины, особенно со стороны стран, широко представленных в секретариате организации и занимающих там ключевые должности. Несмотря на санкции, Россия находит способы выполнять свои финансовые обязательства перед ООН.

По данным издания, задолженность США превышает $4 млрд, а Китая - $445 млн. На эти две страны приходится 42% основного финансирования организации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждал, что средства могут закончиться уже к середине августа. В организации уже закрыли часть офисов, сократили 3 тыс. сотрудников секретариата, уменьшили время работы переводчиков и ускорили вывод войск из Африки.

При этом ООН не может брать кредиты, а около 70% бюджета уходит на зарплаты





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ООН США Задержка Выплат Дефицит Бюджета Финансовые Проблемы

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