Администрация Трампа сократила бюджеты программ по расследованию военных преступлений, затронув половину украинских проектов и многие международные инициативы. Это повлекло увольнения, приостановку архивных проектов и обучение судей, а также ограничило работу иностранных экспертов в Украине.

В январе 2025 года администрация президента Дональда Траmpа провела масштабное сокращение финансирования международных программ, связанных с расследованием военных преступлений. По данным агентства Reuters, которая изучила отчеты правительства США и провела беседы с более чем двумя десятками источников, среди которых восемь бывших и действующих американских чиновников, выделенные с 2022 года на эти цели средства составляли более 283 миллионов долларов, при этом крупнейшим получателем была Украина .

Сокращения затронули около половины всех украинских проектов в этой сфере, сообщил Reuters высокопоставленный украинский чиновник. Агентство также отмечает, что многие программы в разных странах, на которые с 2022 года приходилось не менее 40% американского финансирования, были закрыты или завершились без продления. Среди организаций, пострадавших от урезания бюджета, - Лаборатория гуманитарных исследований при Школе общественного здравоохранения Йельского университета. Ее расследования помогали устанавливать местонахождение детей, депортированных или оказавшихся на оккупированных Россией украинских территориях в ходе войны.

По словам руководства лаборатории, необходимые для продолжения работы финансы закончатся уже в августе, что поставит под угрозу завершение многих из ее проектов. Для оценки масштабов последствий Reuters опросила более 40 представителей организаций, которые при поддержке США занимались расследованием военных преступлений, помогали в судебных процессах или оказывали помощь жертвам. Практически все опрошенные заявили, что из-за сокращения американского финансирования их деятельность стала значительно более ограниченной.

В числе пострадавших украинская организация Truth Hounds, которая с 2014 года собирает информацию о военных преступлениях на территории страны. Ее представители объяснили, что из-за сокращения бюджета пришлось уволить часть сотрудников, приостановить проект по архивированию данных и отложить планы по обучению судей и прокуроров международному праву. Более того, как сообщили Reuters пять источников, из-за сокращения Госдепом программ поддержки прокуроров в Украине в страну больше не могут приезжать десятки иностранных экспертов, которые ранее помогают собирать и анализировать доказательства с поля боя.

Удар получили также инфраструктурные проекты, в частности, приостановлено восстановление разрушенного в ходе войны здания суда. Эти изменения происходят на фоне продолжающихся боевых действий. В недавних новостях сообщалось об усилении ударов Украины по целям в глубине российской территории, включая атаки беспилотников по Новороссийску и Пермскому краю. В письме президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу и Конгрессу США говорится о нехватке перехватчиков для ПВО и о том, что темпы поставок систем защиты не соответствуют реальной угрозе со стороны России.

Глава МИД Украины Андрей Сибига также заявил, что трехсторонний формат переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве Вашингтона исчерпывает себя, и для его возобновления может потребоваться summit на уровне глав государств или участие Европейского Союза. В международном контексте отмечаются сообщения о негласной помощи США 70 судам для прохода через Ормузский пролив, а также обсуждение возможных сценариев в отношении Кубы. В то же время продолжаются reports об обстрелах многоэтажек в Харькове и Одессе с ранениями гражданских.

Таким образом, резкое сокращение финансирования расследований военных преступлений вступает в резонанс с эскалацией конфликта и дипломатическими сложностями, снижая возможности международного правосудия и документирования зверств





