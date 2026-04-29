Вашингтон обсуждает возможность нанесения «коротких и мощных» ударов по инфраструктуре Ирана, но президент США Дональд Трамп пока считает экономическую блокаду более эффективным инструментом давления. Санкции привели Иран к экономическому кризису, а международное сообщество следит за развитием событий.

В Вашингтоне обсуждают возможность нанесения серии «коротких и мощных» ударов по объектам инфраструктуры Иран а. Этот шаг рассматривается как часть стратегии, направленной на давление на Тегеран с целью вернуться к переговорному столу и проявить готовность к компромиссам.

Однако президент США Дональд Трамп пока отдаёт предпочтение экономической блокаде, считая её более эффективным инструментом воздействия. При этом, по данным источников, он не исключает применения военной силы, если Иран продолжит отказываться от уступок. Ранее Трамп заявил, что блокада в Ормузском проливе будет сохраняться до тех пор, пока Тегеран не согласится на новую ядерную сделку. Он подчеркнул, что не намерен снимать санкции, пока у Ирана есть потенциал для создания ядерного оружия.

Согласно публикации The Wall Street Journal, военные действия и экономическая блокада привели Иран к глубокому экономическому кризису. Инфляция достигла рекордных значений, предприятия массово закрываются, растёт безработица, а восстановление экономики требует колоссальных инвестиций, превышающих половину годового ВВП страны. Эксперты отмечают, что давление на Тегеран со стороны США и их союзников может привести к ещё большей дестабилизации региона. В то же время, внутриполитическая ситуация в Иране становится всё более напряжённой, что может спровоцировать новые протесты и социальные волнения.

Международное сообщество пристально следит за развитием событий, так как эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит серьёзными последствиями для глобальной безопасности.





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Иран Блокада Военные Удары Экономический Кризис

United States Latest News, United States Headlines