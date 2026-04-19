США допускают продление перемирия с Ираном, несмотря на отсутствие мирного соглашения

Постоянный представитель США при ООН заявил о возможности сохранения режима прекращения огня с Тегераном, даже если мирный договор не будет подписан к установленному сроку. Новые раунды переговоров и усиление военного присутствия США в регионе вызывают обеспокоенность.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций, Майкл Уолтц, не исключил возможности продления Вашингтоном режима прекращения огня с Тегераном, даже в случае, если стороны не достигнут соглашения по условиям мирного договора к среде, 22 апреля. Это заявление прозвучало 19 апреля в интервью телеканалу NBC News, публикация которого состоялась на платформе YouTube.

Уолтц подчеркнул, что «абсолютно все варианты находятся на столе», отвечая на вопрос о вероятности того, что президент США Дональд Трамп решит продлить действующее прекращение огня с Ираном. Тем не менее, постпред США при ООН отметил, что окончательное решение по этому вопросу остается прерогативой президента Трампа. Он также сообщил, что очередной раунд американо-иранских переговоров запланирован на ближайшие 24 часа. Тем временем, появляются сообщения о том, что США готовят свои силы для возможных ударных действий, несмотря на заявления о завершении операции в Иране. Пентагон активно наращивает свое военное присутствие в регионе накануне второго раунда переговоров, что вызывает дополнительные вопросы о подлинных намерениях Вашингтона. Президент США Дональд Трамп ранее в этот же день объявил, что представители его администрации отправляются в Исламабад для участия в переговорах, касающихся Ирана. Ожидается, что новый раунд консультаций состоится в понедельник, 20 апреля. Американский лидер также добавил, что Соединенные Штаты намерены предложить иранским представителям «разумную и справедливую сделку». Накануне, вооруженные силы Ирана заявили о восстановлении полного военного контроля над Ормузским проливом, ссылаясь на блокаду, введенную со стороны США. Впоследствии, Иран перекрыл Ормузский пролив в период с вечера 18 апреля до момента полного снятия морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Важно отметить, что в ночь на 8 апреля Трамп сообщил о своем согласии приостановить удары по Ирану еще на две недели. Ключевым условием для такого шага была полная разблокировка Ормузского пролива. Со стороны Ирана Соединенные Штаты получили предложение, состоящее из 10 пунктов, направленное на урегулирование текущего конфликта. При этом глава Белого дома выразил готовность возобновить боевые действия против Ирана, если США не смогут прийти к какому-либо соглашению. Ситуация остается напряженной, и дальнейшие события зависят от исхода предстоящих переговоров и заявлений лидеров обеих стран. США стремятся к достижению своих целей, будь то через дипломатические пути или посредством демонстрации военной силы, что создает атмосферу неопределенности и потенциального обострения конфликта в регионе, имеющем стратегическое значение для мировой экономики. Следить за развитием событий будет крайне важно для понимания будущих геополитических сдвигов





