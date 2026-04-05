Американская администрация планирует захватить остров Харк, ключевой центр экспорта иранской нефти. Анализируется военная мощь сторон, стратегическое значение острова и возможные последствия для региона.

Соединенные Штаты Америки, по данным информированных источников, готовят масштабную операцию по захвату иран ского острова Харк . Для реализации этого плана США осуществляют переброску дополнительных военных сил, включая элитные подразделения, что свидетельствует о серьезности намерений Вашингтона. Остров Харк , расположенный в северной части Персидского залива, представляет собой стратегически важный объект, являясь главным центром экспорта нефти из Иран а.

Ежегодно с этого острова может экспортироваться до 950 миллионов баррелей нефти, что делает его критически важным для иранской экономики. Несмотря на текущее сокращение экспортных мощностей, Харк продолжает оставаться ключевым узлом нефтяной инфраструктуры Ирана. На острове также дислоцированы иранские вооруженные силы, призванные обеспечить его защиту. Площадь Харка составляет около 23 квадратных километров, что, несмотря на кажущуюся небольшую территорию, имеет огромное стратегическое значение, особенно учитывая сосредоточенные здесь нефтяные резервуары, способные вмещать до 30 миллионов баррелей. На долю Харка приходится примерно 90% морского экспорта нефти Исламской Республики Иран, что делает его жизненно важным для финансирования страны и поддержания ее экономической стабильности. \Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем интересе к иранской нефти, подчеркивая ее стратегическую ценность. В интервью Financial Times Трамп открыто выразил желание заполучить иранскую нефть, хотя и признал наличие возражений со стороны некоторых представителей американского истеблишмента. На фоне подобных заявлений и учитывая стратегическое значение острова Харк, иранское руководство приняло решение об усилении обороны этого объекта. По данным CNN, Иран предпринимает активные меры по укреплению защиты острова, включая минирование акватории и наземной части, а также увеличение количества средств противовоздушной обороны. Экономическая составляющая делает Харк объектом политического шантажа. Дональд Трамп открыто угрожал уничтожением инфраструктуры острова в случае, если Иран не пойдет на урегулирование конфликта и открытие Ормузского пролива. В своих заявлениях Трамп не исключил нанесение ударов по всем ключевым объектам иранской нефтяной инфраструктуры, включая электростанции, нефтяные месторождения и остров Харк, что свидетельствует о его решимости применить военную силу для достижения своих целей. \Сравнительный анализ военной мощи показывает, что США обладают значительным преимуществом. Согласно рейтингу Global Fire Power, американская армия занимает первое место в мире, в то время как иранские вооруженные силы находятся на четырнадцатой строчке. Соединенные Штаты превосходят Иран по численности личного состава, количеству бронетехники и самоходных артиллерийских установок. Однако, несмотря на эти цифры, необходимо учитывать, что американский контингент на Ближнем Востоке ограничен, что может нивелировать некоторые преимущества. Иран, в свою очередь, располагает большим количеством наземной техники, включая танки Т-72 советского производства и собственные разработки, такие как танки Zulfiqar. Военно-морские силы США также превосходят иранские, особенно в части наличия авианосцев и вертолетоносцев. Тем не менее, Иран обладает значительным арсеналом ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов, что позволяет ему наносить удары на большие расстояния и компенсировать недостатки в традиционных вооружениях. Российские истребители Су-35с, МиГ-29, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24МК, стоящие на вооружении Ирана, также вносят свой вклад в обороноспособность страны. Иранские ракеты, такие как Shahab-3, Ghadr, Emad, Khorramshahr, Sejjil и Soumar, способны поражать цели на значительных расстояниях, а беспилотники Shahed-136, Shahed-149 Gaza и Mohajer-10 расширяют возможности для нанесения ударов и ведения разведки. Вопрос о наличии у Ирана ядерного оружия остается открытым, однако официальный Тегеран неоднократно заявлял об отсутствии таких планов.





