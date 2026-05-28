США и Оман: Трамп угрожает разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормузский пролив

📆5/28/2026 3:38 PM
📰aifonline
Москва, 28 мая - АиФ-Москва. Президент США Дональд Трамп пригрозил разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормузский пролив. Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о последствиях этих угроз.

Напомним, США пообещали разнести Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме заявил, что пролив будет открыт для всех и никто не будет его контролировать. Незадолго до этого заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кяни заявил журналистам, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.

"До военного столкновения Соединенных Штатов с Оманом, вероятнее всего, дело не дойдет. Эта угроза совсем другого порядка. Речь вряд ли идет о военной операции. Это способ давления на Оман из-за его чрезмерного сближения с Ираном.

Тут дело в своеобразной риторике Трампа, но до прямого столкновения далеко", - пояснил эксперт. При этом Оман готов к возможному военному конфликту с США. Страна содержит современную армию, там есть определенное количество советского оружия и китайской техники, а также современная система противовоздушной обороны. Кроме того, большое внимание Оман уделяет развитию военно-морских сил.

Ранее появились подробности нового удара Ирана по базе США на Ближнем Востоке.

