Письмо Зеленского о дефиците систем ПВО и ракет для Вооруженных сил Украины не получило ответа со стороны США.

Москва, 28 мая. АиФ-Москва. Ответа со стороны США на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу и конгрессу страны о дефиците систем ПВО не последовало, передает NBC News.

США не прокомментировали письмо. В социальных сетях спикера палаты представителей Майка Джонсона и членов комитетов по иностранным делам нет никаких публикаций по этому вопросу. Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский направил Трампу письмо с просьбой увеличить поставки систем ПВО и ракет для Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии этого обращения сотрудникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

Советник российского президента Юрий Ушаков выразил мнение, что правительство США не предпримет быстрых действий в ответ на обращение Зеленского, так как Вашингтону сейчас более необходимы поставки оружия в другие регионы. Вопрос о поставках систем ПВО и ракет для Украины актуален в контексте продолжающихся военных действий на Донбассе. В недавнем заявлении Зеленского он подчеркнул необходимость усиления обороны Украины и увеличения поставок вооружения и техники. Сложная ситуация на Донбассе и необходимость усиления обороны Украины вызывают обеспокоенность в международных кругах.

Некоторые эксперты полагают, что США и другие западные страны могут оказать поддержку Украине в виде поставок вооружения и финансовой помощи, но это не означает, что они будут готовы предпринимать активные действия в поддержку Киева. В любом случае, ответ США на обращение Зеленского будет иметь серьезные последствия для отношений между Россией и Украиной, а также для всей международной обстановки.

В ближайшее время ожидается, что США дадут официальное комментарий по этому вопросу, и мы сможем узнать, как они будут реагировать на обращение Зеленского





