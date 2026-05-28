Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

США не прокомментировали письмо Зеленского о дефиците систем ПВО

Политика News

США не прокомментировали письмо Зеленского о дефиците систем ПВО
Письмо ЗеленскогоСШАПВО
📆5/28/2026 5:25 PM
📰aifonline
84 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 68%

Письмо Зеленского о дефиците систем ПВО и ракет для Вооруженных сил Украины не получило ответа со стороны США.

Москва, 28 мая. АиФ-Москва. Ответа со стороны США на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу и конгрессу страны о дефиците систем ПВО не последовало, передает NBC News.

США не прокомментировали письмо. В социальных сетях спикера палаты представителей Майка Джонсона и членов комитетов по иностранным делам нет никаких публикаций по этому вопросу. Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский направил Трампу письмо с просьбой увеличить поставки систем ПВО и ракет для Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии этого обращения сотрудникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

Советник российского президента Юрий Ушаков выразил мнение, что правительство США не предпримет быстрых действий в ответ на обращение Зеленского, так как Вашингтону сейчас более необходимы поставки оружия в другие регионы. Вопрос о поставках систем ПВО и ракет для Украины актуален в контексте продолжающихся военных действий на Донбассе. В недавнем заявлении Зеленского он подчеркнул необходимость усиления обороны Украины и увеличения поставок вооружения и техники. Сложная ситуация на Донбассе и необходимость усиления обороны Украины вызывают обеспокоенность в международных кругах.

Некоторые эксперты полагают, что США и другие западные страны могут оказать поддержку Украине в виде поставок вооружения и финансовой помощи, но это не означает, что они будут готовы предпринимать активные действия в поддержку Киева. В любом случае, ответ США на обращение Зеленского будет иметь серьезные последствия для отношений между Россией и Украиной, а также для всей международной обстановки.

В ближайшее время ожидается, что США дадут официальное комментарий по этому вопросу, и мы сможем узнать, как они будут реагировать на обращение Зеленского

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Письмо Зеленского США ПВО Ракеты Вооруженные Силы Украины

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-28 20:25:32