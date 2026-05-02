Пентагон объявил о планах по выводу 5000 американских военнослужащих из Германии в течение 6-12 месяцев, что последовало за критикой канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес политики США в отношении Ирана. Решение направлено на возвращение численности войск в Европе к уровню, существовавшему до вторжения в Украину.

Соединенные Штаты планируют вывести около 5000 военнослужащих из Германии в течение ближайших шести-двенадцати месяцев. Это решение последовало за критическими высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерц а в адрес политики президента США в отношении конфликта в Иран е, о чем сообщает The Wall Street Journal.

Пентагон объясняет сокращение военного контингента стремлением вернуться к численности американских войск в Европе, которая существовала до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Напомним, что после февраля 2022 года США значительно увеличили свое военное присутствие в Европе в ответ на изменение геополитической обстановки и для укрепления восточного фланга НАТО. В настоящее время в Германии дислоцируется около 35 000 американских военнослужащих – это самая большая концентрация американского военного персонала на территории Европы.

Сокращение на 5000 человек, таким образом, не является полным выводом войск, но представляет собой заметное изменение в стратегии военного присутствия США на континенте. Представители Пентагона подчеркивают, что данное решение не ослабит обороноспособность Европы и не повлияет на способность США выполнять свои союзнические обязательства. Они утверждают, что перераспределение сил позволит более эффективно реагировать на возникающие угрозы и оптимизировать использование ресурсов.

Однако, данное решение вызывает вопросы и опасения у некоторых европейских союзников, которые рассматривают американское военное присутствие как гарантию безопасности и сдерживающий фактор в отношении потенциальной агрессии. Особенно это касается стран Восточной Европы, которые наиболее уязвимы перед лицом российской угрозы. В контексте этих опасений, важно отметить, что сокращение американского контингента в Германии происходит на фоне растущей напряженности в отношениях между США и некоторыми европейскими странами, вызванной разногласиями по вопросам внешней политики и обороны.

Критика со стороны Фридриха Мерца, послужившая непосредственным поводом для данного решения, является лишь одним из проявлений этих разногласий. В целом, решение о выводе войск из Германии можно рассматривать как сигнал о пересмотре США своей стратегии военного присутствия в Европе и о стремлении к более сбалансированному распределению ресурсов. Это также может быть воспринято как ответ на критику со стороны европейских союзников и как попытка продемонстрировать готовность к учету их интересов.

В то же время, важно понимать, что данное решение является частью более широкого контекста геополитических изменений и что его последствия могут быть весьма значительными. Особенно это касается будущего европейской безопасности и отношений между США и их европейскими союзниками. Необходимо внимательно следить за развитием событий и анализировать их влияние на различные аспекты международной политики. В частности, важно оценить, как сокращение американского контингента в Германии повлияет на баланс сил в Европе и на способность НАТО эффективно реагировать на возникающие угрозы.

Также необходимо учитывать, что данное решение может иметь последствия для отношений между США и Россией, особенно в контексте украинского конфликта. В целом, решение о выводе войск из Германии является сложным и многогранным вопросом, который требует тщательного анализа и взвешенной оценки





