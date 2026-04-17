США готовятся к новым переговорам с Ираном: в делегацию войдут Кушнер и Уиткофф

Москва, 18 апреля - АиФ-Москва. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о составе делегации, которая будет участвовать в переговорном процессе по Иран у. В эту группу, как сообщил глава государства, войдут его специальный посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер. Также существует вероятность участия вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Стив и Джаред отправятся, и, возможно, Джей Ди», — отметил Трамп в интервью телеканалу ABC.

При этом президент подчеркнул, что на момент интервью он ещё не успел обсудить эту возможность напрямую с Вэнсом.

Кроме того, Трамп обозначил чёткие географические рамки будущих дискуссий, заявив, что переговоры состоятся «только в Исламабаде».

Он также выразил свою позицию относительно стран, которые, по его мнению, не продемонстрировали достаточной поддержки, заявив: «Мне неинтересно ехать в страны, которые не помогали».

Эта инициатива по дипломатическому урегулированию разворачивается на фоне обострения напряжённости в регионе.

С февраля текущего года вооружённые силы Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по территории Ирана.

В ответ на это Иран начал свою собственную операцию. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

На фоне этих событий, в апреле этого года, Дональд Трамп сообщил о достижении предварительного соглашения с Ираном о прекращении огня, рассчитанного на две недели.

Первый раунд переговоров в рамках данного соглашения уже состоялся в пакистанской столице, Исламабаде.

Делегацию Соединённых Штатов на этой встрече возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По информации, опубликованной изданием The Wall Street Journal, ожидается, что второй раунд переговоров между представителями Соединённых Штатов и Ирана может состояться в ближайший понедельник, также в Пакистане.

Это указывает на активные дипломатические усилия, направленные на снижение эскалации и поиск путей урегулирования напряжённой ситуации в отношениях между двумя странами, а также на стабилизацию региональной обстановки в целом.

Официальные лица США и Ирана пока не дали развернутых комментариев относительно конкретных тем, которые будут обсуждаться на предстоящих раундах переговоров, однако, учитывая предыдущие заявления и текущую обстановку, вероятными пунктами повестки дня могут стать вопросы прекращения огня, взаимного ненападения, а также потенциальные пути снижения напряжённости и выстраивания более конструктивного диалога.

Реакция международного сообщества на эти переговоры пока неоднозначна, некоторые страны выражают осторожный оптимизм, надеясь на деэскалацию, в то время как другие призывают к большей прозрачности и вовлеченности в процесс.

В любом случае, эти дипломатические шаги являются значимыми, учитывая сложную историю взаимоотношений между США и Ираном и текущую неспокойную геополитическую ситуацию.

Важность своевременного и конструктивного диалога подчёркивается необходимостью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и поиска мирных решений, которые могли бы способствовать стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока.

Дональд Трамп, будучи действующим президентом, демонстрирует активную позицию в вопросах внешней политики, ставя во главу угла национальные интересы и безопасность, но при этом, судя по его заявлениям, открыт к диалогу, если он ведется на приемлемых для США условиях и с участием стран, демонстрирующих лояльность.

Окончательный состав делегации и конкретные цели переговоров будут, вероятно, уточнены в ближайшее время, однако сам факт проведения таких встреч свидетельствует о желании сторон найти выход из сложившейся кризисной ситуации, даже если этот путь будет непростым и потребует значительных усилий от всех участников переговорного процесса.

Успех этих переговоров может иметь далеко идущие последствия для региональной безопасности и международных отношений в целом





