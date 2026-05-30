Американские военные применили авиацию для поражения рулевых механизмов грузового судна Lian Star под гамбийским флагом и иранского танкера M/T Hasna после неоднократных предупреждений, а также объявили о создании списка дополнительных целей на случай дальнейшей эскалации конфликта с Ираном.

События, произошедшие в начале мая, вновь вывели на первый план напряжённость в районе Ормузского пролива. По информации агентства Associated Press, американские вооружённые силы применили огневую мощь против судна, плавающего под флагом Гамбии - грузового корабля Lian Star.

По данным свидетелей, экипаж судна проигнорировал несколько устных и радиосигналов, переданных военными США, в которых требовалось немедленно прекратить движение в определённой зоне. После того как предупреждения не были heeded, военно‑воздушные силы США задействовали самолёт F/A‑18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN‑72), и открыли огонь по судну. Выстрелы 20‑мм автоматической пушки пробили руль Lian Star, что полностью лишило судно возможности маневрировать и продолжать курс.

Владельцы судна и его оператор впоследствии заявили, что корабль был вынужден приложить все усилия для поддержания курса без управления, что поставило под угрозу безопасность груза и экипажа. Одновременно с этим американские силы объявили о выводе из строя иранского танкера M/T Hasna, который перемещался в международных водах в направлении одного из иранских портов. Как указывает официальное сообщение командования ВМС США, танкер также получил серию предупреждений о нарушении ограничений, однако экипаж не отреагировал.

После неоднократных обращений к судну, силами ВМС был произведён точный выстрел по рулевому механизму танкера из того же типа 20‑мм вооружения, установленного на Super Hornet. Как и в случае с Lian Star, последствия выстрела привели к полной потере управляемости судна, которое впоследствии пришлось буксировать к ближайшему безопасному порту. 27 мая телеканал NBC, ссылаясь на интервью с тремя американскими чиновниками и экспертами по национальной безопасности, сообщил, что Пентагон составил список дополнительных целей, которые могут быть задействованы, если эскалация конфликта с Ираном продолжится.

По мнению аналитиков, новые цели будут более тщательно замаскированы и защищены, что существенно усложнит их обнаружение и нейтрализацию. При этом создание такого списка не свидетельствует о немедленных планах США нанести удары - окончательное решение будет зависеть от политических расчётов президента США и международных дипломатических усилий. В публичных заявлениях американского военного командования подчёркивается, что любые действия будут согласованы с ответственными политическими институтами, а не инициированы исключительно военными структурами





