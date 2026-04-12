США планируют морскую блокаду Ирана: детали операции и реакция мира

📆4/12/2026 9:25 PM
Соединенные Штаты готовятся ввести морскую блокаду Ирана, которая начнется 13 апреля. Операция направлена на контроль морского трафика, заходящего и выходящего из иранских портов. Обзор ситуации, заявление Трампа, реакция других стран и последствия.

Москва, 13 апреля - АиФ-Москва. Военные Соединенных Штатов Америки готовятся к началу морской блокады Иран а, согласно информации, полученной от Центрального командования Вооруженных сил США . Операция, санкционированная президентом, запланирована на понедельник, 13 апреля, и начнется в 10:00 по восточному времени.

В заявлении CENTCOM подчеркивается, что блокада распространится на весь морской трафик, входящий и выходящий из иранских портов, независимо от страны регистрации судна. Это означает, что все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них, будут подвергаться контролю и потенциальной задержке.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее объявил о намерении ВМС США перехватывать и задерживать суда, осуществляющие платежи иранской стороне за проход через стратегически важный Ормузский пролив. Это решение является частью более широкой стратегии давления на Иран, направленной на изменение его региональной политики и ядерной программы.

Переговоры между делегациями США и Ирана состоялись в Пакистане, однако, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, возглавлявшего американскую делегацию, стороны не смогли достичь соглашения. Отсутствие прогресса в диалоге свидетельствует о сохранении напряженности в отношениях между странами и может способствовать эскалации ситуации в регионе.

В то же время, как сообщает Sky News, Великобритания объявила, что не будет участвовать в морской блокаде, предложенной Соединенными Штатами. Это решение отражает разницу во взглядах на подход к Ирану и потенциальные риски, связанные с участием в такой операции.

По данным The Wall Street Journal, Иран сохранил значительное количество военно-морских кораблей, которые контролируют Ормузский пролив, демонстрируя свою решимость защищать свои интересы в регионе. Это создает дополнительный уровень сложности для США, учитывая потенциальную необходимость противостояния иранскому флоту.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной, и морская блокада, запланированная Соединенными Штатами, может привести к дальнейшей эскалации и непредсказуемым последствиям для региональной и мировой экономики. Ожидается, что данная операция окажет влияние на судоходство, торговлю и поставки нефти, что может отразиться на ценах на энергоносители.

Кроме того, данная блокада может усилить международную изоляцию Ирана и привести к обострению отношений с другими странами. В связи с этим, необходимо внимательно следить за развитием событий и предпринимать меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

