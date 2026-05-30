Военные США атаковали судно, следовавшее по маршрутам наркотрафика в Тихом океане. Трое подозреваемых погибли. В 2025 году американские силы ликвидировали более 20 катеров, в результате чего погибли около 90 человек.

Москва, 30 мая. Военные Соединённых Штатов атаковали лодку, которая, по данным Пентагон а, участвовала в наркотрафик е в Тихом океане. В результате удара погибли три человека. Южное командование США сообщило, что разведка подтвердила следование судна по известным маршрутам наркотрафик а в восточной части Тихого океана.

В ходе акции были убиты трое мужчин, которых в Пентагоне назвали наркотеррористами. Эта операция стала частью масштабной кампании США по борьбе с наркотрафиком в регионе. По информации CNN, в 2025 году американские военные ликвидировали у побережья Латинской Америки более 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак стали около 90 человек.

В апреле этого года военные США уже атаковали несколько катеров, подозреваемых в перевозке наркотиков в Тихом океане. Пентагон тогда сообщил о нескольких погибших. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США не исключают нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков. Эти действия вызывают неоднозначную реакцию в международном сообществе.

Эксперты отмечают, что подобные операции могут нарушать международное право, если проводятся без согласия прибрежных государств. Критики указывают на отсутствие судебных разбирательств и возможные жертвы среди гражданских лиц. В то же время сторонники жёстких мер утверждают, что только силовые методы способны остановить поток наркотиков в США. Официальные представители Пентагона настаивают на законности своих действий, ссылаясь на данные разведки.

Однако подробности каждой операции зачастую остаются засекреченными. Эта ситуация продолжает вызывать дискуссии о границах допустимого в борьбе с наркотрафиком. Российские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с гибелью людей в ходе военных операций США. Официальный представитель МИД РФ заявила, что подобные действия без санкции ООН являются нарушением суверенитета государств.

Она призвала международное сообщество дать оценку действиям Вашингтона. В то же время некоторые латиноамериканские страны выражают недовольство присутствием американских военных в своих территориальных водах. Вопрос о легитимности таких ударов остаётся открытым. Статистика показывает, что количество подобных инцидентов растёт.

Если в 2020 году было зафиксировано всего несколько случаев, то в 2025 году их число увеличилось многократно. Пентагон утверждает, что это привело к снижению поставок наркотиков в США. Однако независимые эксперты сомневаются в эффективности таких мер, отмечая, что наркотрафик просто меняет маршруты. В долгосрочной перспективе, по мнению аналитиков, необходимы комплексные меры, включающие сотрудничество с правительствами стран региона и социально-экономическое развитие.

Международное право, в частности Конвенция ООН по морскому праву, предусматривает ограничения на применение силы в открытом море. США, не являясь участником этой конвенции, часто действуют в одностороннем порядке. Правозащитные организации призывают к расследованию каждого случая гибели людей. Пентагон, в свою очередь, заявляет, что все удары наносятся только после тщательной проверки и на основании разведданных.

Тем не менее, отсутствие прозрачности вызывает вопросы. ООН пока не дала официальной оценки этим операциям. По мнению ряда аналитиков, борьба с наркотрафиком должна вестись не только военными методами, но и через укрепление институтов в странах происхождения наркотиков. Пока же действия США в Тихом океане продолжают вызывать споры





