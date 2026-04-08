США рассматривают «наказание» стран НАТО за позицию по Ирану: вывод войск и закрытие баз

Администрация США изучает план «наказания» ряда членов НАТО, включая вывод войск и закрытие баз, из-за их предполагаемой нелояльности в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американском правительстве. Рассматривается также вопрос о возможном обсуждении выхода США из альянса.

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность принятия мер в отношении некоторых стран-участниц Североатлантического альянса ( НАТО ) в связи с их позицией по отношению к возможному конфликту с Иран ом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в американской администрации.

Речь идёт о вероятном выводе американских войск из этих стран, как форме «наказания» за недостаточную, по мнению США, поддержку в случае военного противостояния с Ираном. Данный план, судя по всему, получил одобрение среди высокопоставленных чиновников в администрации, однако находится на начальной стадии разработки и детализации. Издание отмечает, что США недовольны позицией ряда членов НАТО, которые, как считают в Вашингтоне, не проявили достаточной лояльности и готовности к поддержке в случае обострения отношений с Ираном, особенно в контексте безопасности Израиля и общих интересов США в регионе. Рассматривается вариант передислокации американских военных подразделений в страны, которые продемонстрировали большую приверженность интересам США и готовность к сотрудничеству в потенциальном конфликте. Это может включать в себя переброску войск в другие европейские государства или же в страны, расположенные вне европейского континента. Также не исключается закрытие военных баз США, расположенных на территории стран, попавших под «санкции». В частности, рассматривается возможность закрытия баз в Испании или Германии, что станет значительным шагом и вызовет серьёзные последствия для европейской безопасности и структуры НАТО в целом. Эти меры свидетельствуют о растущем недовольстве со стороны США распределением бремени ответственности в рамках альянса и стремлении пересмотреть формат сотрудничества, учитывая меняющуюся геополитическую обстановку и приоритеты американской внешней политики.\В контексте данного плана важно отметить недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал критику в адрес НАТО и высказывал сомнения в целесообразности поддержки европейских союзников в сфере обороны. Трамп, как известно, неоднократно призывал страны НАТО увеличить расходы на оборону и делиться финансовым бременем, а также намекал на возможность выхода США из альянса, если европейские страны не будут выполнять свои обязательства. На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая, по словам официального представителя Белого дома Кэролайн Левитт, состоится в ближайшее время, будет обсуждаться вопрос возможного выхода США из Североатлантического альянса. Ранее Трамп также озвучивал планы по прекращению поставок вооружений Украине в рамках программы НАТО, если европейские страны не присоединятся к «военной коалиции» для снятия блокады с Ормузского пролива. Эти заявления и действия свидетельствуют о более широкой тенденции пересмотра Соединенными Штатами своих обязательств в рамках международных организаций и альянсов, а также о стремлении к более прагматичному подходу к внешней политике, основанному на национальных интересах и расходах.\Инициатива по «наказанию» стран НАТО также связана с более широкой стратегией США по сдерживанию Ирана и обеспечению стабильности на Ближнем Востоке. Вашингтон рассматривает Иран как серьёзную угрозу интересам США и их союзников в регионе, включая Израиль. Вывод войск из стран, которые, по мнению США, не поддерживают достаточно решительную позицию по отношению к Ирану, может быть интерпретирован как сигнал о готовности США к более жестким мерам, а также как способ оказать давление на другие страны, чтобы они присоединились к коалиции против Ирана. Такой подход может иметь серьёзные последствия для европейской безопасности, поскольку НАТО играет важную роль в обеспечении стабильности в регионе. Возможный вывод войск США может ослабить оборонный потенциал европейских стран и создать вакуум в сфере безопасности, который может быть заполнен другими игроками, включая Россию. Кроме того, данная ситуация может усилить напряжённость в отношениях между США и европейскими союзниками, что может привести к дальнейшей дестабилизации и ослаблению альянса. Учитывая все эти факторы, становится очевидно, что принятие решения о выводе войск и изменении формата взаимодействия с НАТО будет иметь далеко идущие последствия для международной безопасности и геополитического баланса сил





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США НАТО Иран Дональд Трамп Безопасность

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »