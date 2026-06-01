США сопроводили около 70 судов через Ормузский пролив с начала мая

Американские военные обеспечили сопровождение примерно 70 коммерческих судов в Ормузском проливе, сообщает NYT, в то время как напряжённость в регионе сохраняется из-за инцидентов с минами и взаимных обвинений в блокаде.

Согласно информационному сообщению газеты The New York Times, со ссылкой на неназванных представителей администрации США, американские военные с начала мая текущего года обеспечили сопровождение примерно семидесяти коммерческих судов через стратегически важный Ормузский пролив.

Эти операции проводились силами Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM). Издание отмечает, что большинство из сопровождённых судов в период прохода по проливу отключали свои транспондеры, что является распространённой мерой для избежания отслеживания в зонах потенциального риска. При этом в статье не конкретизируется, к каким типам судов применялась данная помощь - будь то торговые, танкеры или иные гражданские корабли. Эта деталь остаётся неясной, хотя контекст указывает на возможную связь с ранее объявленными Ираном угрозами судоходству.

Напряжённость в районе Ормузского пролива сохраняется уже несколько месяцев. Ранее, в территориальных водах Омана, расположенных в этом проливе, был обнаружен плавучий объект, внешне схожий с морской миной. Центр морской безопасности Омана тут же выпустил предупреждение, в котором призвал рыбаков и команды судов проявлять особую бдительность и соблюдать повышенные меры предосторожности в указанной акватории. Это инцидент усилил опасения относительно возможных диверсий или несанкционированного минирования, что может существенно нарушить глобальные цепочки поставок, особенно в части транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Параллельно с событиями на воде идёт дипломатическое противостояние. 30 мая военный советник высшего руководства Ирана, Мохсен Резаи, публично заявил, что Соединенные Штаты продолжают осуществлять де-факто морскую блокаду иранских портов. Он сделал это заявление вопреки ранее прозвучавшим от президента США Дональда Трампа обещаниям о снятии ограничений, введённых в рамках санкционного давления на Тегеран. Таким образом, на фоне операций CENTCOM по сопровождению судов и инцидентов с потенциальными минами, противоречия между официальными заявлениями и фактическими действиями сторон приобретают особую значимость.

Ситуация остаётся крайне напряжённой и потенциально взрывоопасной, с риском эскалации, способной повлиять на мировые энергетические рынки и безопасность мореплавания в регионе. В целом, освещаемые события демонстрируют комплексный характер угроз для международного судоходства в Ормузском проливе. С одной стороны, это прямые военно-морские действия и политические решения, такие как обвинения в блокаде, с другой - неопределённые инциденты, например, обнаружение подозрительных плавучих объектов.

Несмотря на то что конкретные типы судов, получающих помощь от США, не раскрываются, сам факт массового сопровождения указывает на повышенный уровень риска, который Вашингтон признаёт и пытается нейтрализовать. Сочетание оперативных мер CENTCOM, предупреждений Омана и иранских обвинений создаёт картину многоплановой конфронтации, где каждая сторона преследует свои цели, а международное сообщество внимательно следит за дальнейшим развитием событий в ключевом для глобальной экономики регионе





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Ормузский Пролив ВС США ЦЕНТКОМ Морская Блокада Иран Судоходство Безопасность

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