По данным портала Iran War Cost Tracker (IWCT), Соединенные Штаты израсходовали свыше 42 миллиардов долларов на военные действия против Ирана, продолжающиеся около 37 суток. Пентагон запросил у Конгресса США дополнительное финансирование в размере 200 миллиардов долларов.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. Общая сумма, потраченная Соединенными Штатами на военную операцию против Иран а, превысила 42 миллиарда долларов, согласно данным портала Iran War Cost Tracker (IWCT). Операция, развернутая на Ближнем Востоке, продолжается уже почти 37 суток, что приводит к значительным финансовым издержкам для американской стороны. Подсчет расходов ведется в режиме реального времени, основываясь на данных отчета Пентагон а, опубликованного 10 марта.

Этот отчет стал ключевым источником информации, раскрывающим масштабы финансовых затрат. Согласно первоначальным оценкам, только за первые шесть дней военной операции США потратили 11,3 миллиарда долларов. Эти цифры демонстрируют стремительность роста военных расходов в условиях продолжающегося конфликта.\Пентагон изначально планировал выделять около 1 миллиарда долларов ежегодно на продолжение операции. Однако, текущие события и эскалация напряженности в регионе заставляют пересматривать эти планы и увеличивать финансовые вливания. В конце марта заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru выразил мнение, что Соединенные Штаты могли понести серьезные потери в ходе противостояния с Ираном. Он предположил, что в конфликте могли быть потеряны около 40 самолетов и вертолетов. Стоит отметить, что на тот момент американская сторона официально признала потерю лишь 10 самолетов и более десятка беспилотных летательных аппаратов, что указывает на возможное расхождение между официальными данными и реальными потерями. Скрытые данные о потерях могут служить показателем масштабов конфликта и его влияния на военные ресурсы США.\В середине марта газета The Washington Post опубликовала информацию о том, что Пентагон запросил у Конгресса США дополнительное финансирование в размере 200 миллиардов долларов для продолжения военной операции против Ирана. Эта огромная сумма свидетельствует о серьезности намерений США и о готовности продолжать военное присутствие в регионе. Значительная часть этих средств планируется направить на увеличение производства критически важных вооружений, что указывает на стремление усилить военный потенциал и подготовиться к возможной эскалации. Общий объем выделенных средств, включая уже потраченные 42 миллиарда долларов и запрошенные 200 миллиардов, подчеркивает масштабность военного вмешательства США и его долгосрочные последствия. Финансовые вложения в военные операции, несомненно, оказывают влияние на экономику страны и могут приводить к перераспределению ресурсов





