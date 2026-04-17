США призывают G20 усилить санкционное давление на Иран: Вашингтонские переговоры и Ближний Восток

Министр финансов США Скотт Бессент на встрече G20 в Вашингтоне призвал страны «двадцатки» к более скоординированным действиям в отношении Ирана. Обсуждалась необходимость усиления санкций и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также возможные ограничения для банков Китая, ОАЭ и других стран, подозреваемых в связях с Тегераном.

Москва, 17 апреля - АиФ-Москва. Министр финансов США Скотт Бессент выступил с призывом к странам «двадцатки» активнее координировать действия в вопросе санкционного давления на Иран . Эта тема поднималась на встрече глав финансовых ведомств и центральных банков G20 , прошедшей в Вашингтоне. По словам представителей японской делегации, обсуждение затронуло необходимость совместных шагов со стороны ведущих экономик мира для усиления эффективности ограничительных мер.

Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации и возможных подходах к дальнейшему взаимодействию. Кроме того, страны G20 выразили общее понимание важности скорейшей стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. В ходе переговоров подчёркивалась необходимость снижения напряжённости в регионе и поиска путей для урегулирования кризиса. Ранее США предупредили о возможности введения санкций против ряда банков в Китае, Гонконге, Объединённых Арабских Эмиратах и Омане. Поводом для этого стали подозрения в том, что финансовые структуры этих стран поддерживают деловые связи с Ираном.





