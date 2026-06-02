США не планируют военных ударов по Оману, несмотря на давление из-за связей с Ираном

Администрация США ужесточила риторику в отношении Омана, обвиняя его в недружественной политике из-за связей с Ираном. Однако, по данным источников, конкретных планов по нанесению ударов нет. Оман оказался в сложной дипломатической ситуации, балансируя между давлением Вашингтона и риском ответных мер со стороны Тегерана.

Несмотря на резкие заявления американских властей в адрес Оман а, у США отсутствуют конкретные планы по нанесению ударов по стране из-за ее отношений с Иран ом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских официальных кругах.

По информации арабских источников, руководство султаната оказалось застигнуто врасплох неожиданным ужесточением риторики со стороны США и сейчас оценивает возможные варианты ответа на возникшее дипломатическое напряжение. Издание пишет, что в Вашингтоне все чаще воспринимают политику Маската в отношениях с Ираном как недружественную. По словам источников, американская сторона оказывает давление на Оман, добиваясь более четкого выбора позиции в региональном противостоянии и сокращения контактов с Тегераном.

Wall Street Journal также обращает внимание на то, что Оман обладает меньшим политическим влиянием в США по сравнению с рядом других ближневосточных партнеров Вашингтона. Кроме того, страна не играет столь значимой роли на нефтяном рынке и не размещает на своей территории американские военные объекты, что влияет на характер отношений между сторонами. По мнению издания, Оман постепенно утрачивает статус нейтрального посредника, способного поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.

При этом открытая поддержка США может обернуться для султаната риском ответных действий со стороны Ирана, аналогичных тем, которые ранее затронули другие государства региона. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил жесткими мерами в отношении Омана, если тот попытается установить контроль над Ормузским проливом. Эксперты отмечают, что Оман традиционно играл роль нейтрального посредника на Ближнем Востоке, поддерживая дипломатические контакты как с Ираном, так и с аравийскими монархиями. Однако нынешний нажим со стороны США ставит под угрозу этот уникальный статус.

Маскат вынужден лавировать, чтобы не потерять доверие ни одной из сторон. Аналитики предупреждают: если Оман полностью подчинится требованиям Вашингтона, это может спровоцировать Тегеран на ответные шаги, такие как усиление военной активности в Ормузском проливе или поддержка оппозиционных группировок в регионе. С другой стороны, сохранение текущего курса грозит дальнейшей изоляцией Омана от западных партнеров. В последние годы Маскат активно развивал экономические связи с Китаем и другими азиатскими странами, что частично компенсирует снижение влияния США.

Однако американские санкции и политическое давление могут серьезно осложнить эти проекты. Важно отметить, что иранский фактор остается ключевым в американо-оманских отношениях. Тегеран рассматривает Оман как одного из немногих надежных партнеров в регионе, способного вести прямой диалог. Любое охлаждение между Маскатом и Тегераном может подтолкнуть Иран к более агрессивным действиям, включая блокирование судоходства в Персидском заливе.

В этой связи США, несмотря на жесткую риторику, заинтересованы в сохранении каналов коммуникации с иранским режимом, и Оман остается удобной площадкой для таких контактов. Таким образом, ситуация для Омана чрезвычайно сложна. Султанат оказался между молотом и наковальней, и любое неверное движение может иметь серьезные последствия для региональной стабильности. Ожидается, что в ближайшее время Маскат предпримет дипломатические усилия для снижения напряженности, возможно, предложив новые форматы переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

В свою очередь, официальный Маскат пока воздерживается от публичных комментариев, однако информированные источники сообщают о готовящихся консультациях с участием представителей Омана, США и, возможно, Саудовской Аравии. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, опасаясь новой вспышки напряженности в регионе





