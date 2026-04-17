США предложили Ирану разблокировать $20 млрд активов в обмен на обогащенный уран

Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по трехстраничному плану прекращения войны, который может включать разблокировку иранских активов на $20 млрд в обмен на обогащенный уран. Стороны обсуждают также детали ядерной программы Ирана и другие спорные вопросы.

Администрация президента США рассматривает инициативу, способную существенно изменить баланс сил в ближневосточном регионе и повлиять на глобальную ядерную безопасность. Согласно информации, полученной от источников издания Axios, Вашингтон выдвинул Тегерану предложение о разблокировке иран ских активов на сумму 20 миллиардов долларов. Взамен Соединенные Штаты ожидают от Иран а поступления обогащенного уран а. Этот трехстраничный план, призванный положить конец текущему противостоянию, находится на стадии активных обсуждений между двумя странами.

Переговоры по обмену урана на замороженные средства ведутся уже некоторое время, однако, по словам осведомленных лиц, позиции сторон значительно приблизились. Ранее американская сторона была готова к размораживанию лишь 6 миллиардов долларов, при условии, что эти средства будут направлены исключительно на приобретение иранской стороной продовольствия, медикаментов и других товаров гуманитарного назначения. Иран же изначально настаивал на сумме в 27 миллиардов долларов. Предложение в 20 миллиардов долларов, как сообщают источники, поступило от американской стороны.

Однако, один из собеседников издания подчеркнул, что идея обмена активов на уран является лишь одной из множества обсуждаемых опций для урегулирования ситуации. Дополнительные детали переговоров раскрывают сложность достигнутых договоренностей. Ранее Вашингтон настаивал на полной передаче всех иранских ядерных материалов Соединенным Штатам. Иранская сторона, в свою очередь, согласилась лишь на снижение уровня обогащения урана внутри страны и его разбавление.

Текущий компромиссный вариант предполагает, что часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, а другая часть будет разбавлена непосредственно в Иране под строгим международным контролем. Важным элементом рассматриваемого плана является также пункт о добровольном моратории на дальнейшее обогащение урана в Иране. Согласно этому положению, Ирану будет разрешено продолжать свою ядерную исследовательскую программу и производство медицинских изотопов на установленный срок, однако исключительно в надземных объектах.

Разногласия по этому вопросу остаются существенными: Вашингтон настаивает на 20-летнем моратории, в то время как Тегеран готов согласиться лишь на пятилетний. Посредники активно работают над сокращением этого разрыва. План также затрагивает вопрос Ормузского пролива, однако точный контекст упоминания этого стратегически важного региона остается неясным, что, по словам источников Axios, свидетельствует о сохраняющихся серьезных разногласиях.

Кроме того, открытым остается вопрос, распространяется ли документ на иранские баллистические ракеты и поддержку, оказываемую Тегераном региональным проиранским группировкам. На фоне этих дипломатических усилий, бывший президент США Дональд Трамп ранее высказывал предположение о возможности встречи американских и иранских переговорщиков 18-19 апреля для второго раунда переговоров по прекращению войны.

По данным Axios, данная встреча состоится 19 апреля в Исламабаде. Первый раунд переговоров, прошедший 11-12 апреля, не принес ощутимых результатов. Ситуация остается напряженной, но наличие конкретных предложений и продолжающиеся переговоры дают некоторую надежду на разрешение одного из наиболее острых международных кризисов.





США предложили разморозить $20 млрд Ирана в обмен на уранВашингтон и Тегеран ведут переговоры о возможной сделке на сумму около $20 млрд, в рамках которой Иран может отказаться от запасов обогащенного урана.

Axios сообщил о предложении США по разблокировке $20 млрд ИранаСША рассматривают вариант разблокировки $20 млрд замороженных иранских средств в обмен на отказ Тегерана от запасов обогащенного урана. Об этом 17 апреля сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

