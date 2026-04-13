США намерены изъять ядерный материал у Ирана: Трамп подтверждает жесткую позицию

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении изъять ядерный материал у Ирана, несмотря на отказ Тегерана от прекращения ядерной программы. Вашингтон готов применить различные методы, включая военные, для достижения этой цели. Ситуация вызывает опасения и требует международного внимания.

Несмотря на категорический отказ Тегерана от добровольного прекращения программы разработки ядерного оружия (ЯО), Соединенные Штаты Америки ( США ) намерены предпринять решительные шаги по изъятию ядерного материала у Иран а. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News 13 апреля.

Его заявление стало еще одним свидетельством обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, подогреваемой ядерной программой Ирана и опасениями мирового сообщества по поводу ее потенциальных последствий. Трамп подчеркнул твердую позицию США: Иран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием. Он прямо заявил, что Иран его не получит, вне зависимости от того, согласится ли Тегеран пойти на уступки или нет. Трамп отметил, что США готовы применить различные методы для достижения этой цели, включая как дипломатические усилия, так и, при необходимости, более жесткие меры. Он акцентировал внимание на недоверии к иранскому руководству, обвиняя его в создании хаоса на протяжении 47 лет, и подчеркнул, что США действуют в интересах обеспечения глобальной безопасности и предотвращения катастрофических последствий, которые могло бы принести обладание ЯО Ираном. Заявления Трампа нашли свое подтверждение в комментариях других высокопоставленных представителей администрации США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 8 апреля сообщила о надеждах на получение обогащенного урана от Ирана в результате дипломатических усилий. Она четко обозначила, что для Трампа вопрос обладания Ираном ураном является «красной линией», пересечение которой недопустимо. Министр обороны США Пит Хегсет, в свою очередь, заявил о готовности применить военную силу для изъятия ядерных материалов, если Иран откажется от добровольной передачи. Это заявление подразумевает возможность проведения силовой операции, включающей отправку подразделений специального назначения для захвата запасов урана, оцениваемых в 440 кг. Такие решительные действия свидетельствуют о серьезности намерений США и их готовности пойти на крайние меры для предотвращения распространения ядерного оружия. Эскалация риторики и угроз со стороны Вашингтона подчеркивает нарастающую напряженность в регионе и вызывает опасения относительно возможной дестабилизации ситуации. Международное сообщество с тревогой наблюдает за развитием событий, понимая всю сложность и многогранность проблемы. На фоне этих заявлений возникает ряд важных вопросов. Каковы будут конкретные механизмы изъятия ядерных материалов, если Иран откажется от сотрудничества? Какие последствия для региона и мира повлечет за собой возможное применение силы? Какова реакция других стран, в частности, европейских союзников США, на такие решительные действия? Также остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был направлен на ограничение иранской ядерной программы. Позиция США, озвученная Трампом, ставит под сомнение жизнеспособность этого соглашения. Ситуация требует незамедлительного и всестороннего рассмотрения со стороны международного сообщества, учитывая потенциальные риски и угрозы, связанные с ядерным оружием. Необходимо приложить все усилия для достижения мирного урегулирования и предотвращения дальнейшей эскалации. Важно подчеркнуть необходимость дипломатии и диалога, но при этом нельзя игнорировать обоснованные опасения по поводу ядерной программы Ирана. В сложившейся ситуации крайне важно сохранять трезвость суждений и избегать действий, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Обеспечение безопасности и стабильности в регионе должно оставаться приоритетом для всех сторон.





