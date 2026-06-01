США и Иран близки к соглашению о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива

Власти США и Ирана могут быть близки к соглашению о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Власти США и Иран а могут быть близки к соглашению о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, большая часть судов, воспользовавшихся помощью США, проходила через пролив с выключенными транспондерами. При этом чиновники не стали называть время и маршруты прохода, отметив, что как минимум в одном из случаев операция проходила вдали от иранского побережья. Это было необходимо, чтобы избежать ударов со стороны Тегерана, которые "почти гарантированы", если судно пытается пройти вдоль побережья страны без разрешения. При этом число судов, прошедших при помощи США через Ормузский пролив, несопоставимо с количеством судов, использовавших этот водный путь до.

Для сравнения, до начала боевых действий через пролив ежедневно проходило более 100 коммерческих судов, сейчас же, исходя из данных CENTCOM, только около трех. Хотя о возможности США помочь при проходе через Ормузский пролив "известно в судоходных кругах", власти страны стараются "широко ее не афишировать", чтобы избежать атак на суда со стороны Ирана. При этом большая часть судов в проливе все же выбирает согласование прохода с властями Ирана.

Газета приводит данные компании Kpler, специализирующейся на морской статистике, согласно которым, из 895 проходов через пролив, совершенных с 1 марта по 19 мая, чуть более половины пришлось на согласованный с властями Ирана маршрут.

"Неизвестный" или "темный" маршрут (с выключенными транспондерами) выбрали около 40%. По данным СМИ, он готов пойти на сделку только при условии выполнения своих базовых требований, одним из которых называется отказ Тегерана от планов по созданию ядерного оружия. США и Иран объявили двухнедельное перемирие, Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Но война США и Израиля с Ираном уже привела к экономическим последствиям для всего мира.

Фотогалерея DW.

"Цены не упадут до довоенного уровня" - Сергей Вакуленко о нефтегазовом рынке и событиях в Ормузе США и Иран, возможно, близки к соглашению о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что соглашение находится на стадии проработки. Как потенциальная сделка может повлиять на мировые энергетические рынки? Беседа с экспертом по нефтегазовому рынку Сергей Вакуленко.

Глава Белого дома заявил, что не намерен снимать блокаду с иранских портов до заключения финального соглашения с Исламской Республикой.

"Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно", - написал он. Трамп требует, чтобы Иран соблюдал его "красные линии". Готов ли Вашингтон к военному решению и стоит ли Гаване ждать помощи от России? Об этом - в подкасте "Геофактор"





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Иран Ормузский Пролив Соглашение Боевые Действия

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих УкраинеКитай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине, пишет New York Times.

Read more »

Сотрудники New York Times отвергли обвинения Тель-Авива о причастности журналистов к атаке на ИзраильФоторепортер New York Times 7 октября находился в зоне конфликта и снимал происходящие события.

Read more »

WADA перед Парижем-2024 потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил (New York Times)Об этом сообщило издание New York Times.

Read more »

Марко Рубио после переговоров в Эр-Рияде попытался успокоить союзников. Он заверил, что США не будут навязывать Украине и Европе сделку с РоссиейГлавное из публикации The New York Times

Read more »

Трамп подал в суд на газету The New York TimesТрамп подал иск о клевете на $15 млрд против газеты The New York Times

Read more »

NYT: операция против Ирана может обернуться большими проблемами для СШААмериканская операция против Ирана будет значительно сложнее венесуэльского сценария, пишет The New York Times.

Read more »