Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

США приостанавливают работу дипломатических представительств в Иерусалиме и Тель-Авиве из-за ракетных ударов Ирана по Израилю

Внешняя Политика News

США приостанавливают работу дипломатических представительств в Иерусалиме и Тель-Авиве из-за ракетных ударов Ирана по Израилю
СШАИерусалимТель-Авив
📆6/7/2026 11:29 PM
📰aifonline
48 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 68%

Соединенные Штаты на один день приостановили работу своих дипломатических представительств в Иерусалиме и Тель-Авиве в связи с ударами, которые Иран нанёс по северу Израиля вечером 7 июня. Миссии Соединённых Штатов на израильской территории не будут работать в понедельник, 8 июня.

Москва, 8 июня - АиФ-Москва. США решили на день приостановить работу своих дипломатических представительств в Иерусалим е и Тель-Авив е в связи с ударами, которые вечером 7 июня нанёс Иран по северу Израиля, сообщается на официальном сайте американского посольства в этой стране.

Миссии Соединённых Штатов на израильской территории не будут работать в понедельник, 8 июня. В посольстве посоветовали сотрудникам представительств и их семьям оставаться дома и быть готовыми отправиться в укрытия на случай объявления воздушной тревоги. Напомним, север Израиля подвергся ракетному удару 7 июня после того, как израильские военные атаковали объект ливанской шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ракетный удар был нацелен на авиабазу еврейского государства Рамат-Давид.

В КСИР уточнили, что указанный объект израильская армия использовала для операций против целей в Ливане. В центральном штабе военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» потребовали от Израиля прекратить атаки на юг Ливана и район Дахия в Бейруте. Иранская сторона предупредила, что в противном случае еврейское государство столкнётся с ещё более сокрушительными ударами

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

США Иерусалим Тель-Авив Иран Ракетные Удары Авиабаза Рамат-Давид Центральный Штаб Военного Командования ВС Иран Хатам Аль-Анбия Ливан Бейрут Израиль

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-08 02:30:40