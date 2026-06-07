США приостанавливают работу дипломатических представительств в Иерусалиме и Тель-Авиве из-за ракетных ударов Ирана по Израилю

Соединенные Штаты на один день приостановили работу своих дипломатических представительств в Иерусалиме и Тель-Авиве в связи с ударами, которые Иран нанёс по северу Израиля вечером 7 июня. Миссии Соединённых Штатов на израильской территории не будут работать в понедельник, 8 июня.

Москва, 8 июня - АиФ-Москва. США решили на день приостановить работу своих дипломатических представительств в Иерусалим е и Тель-Авив е в связи с ударами, которые вечером 7 июня нанёс Иран по северу Израиля, сообщается на официальном сайте американского посольства в этой стране.

Миссии Соединённых Штатов на израильской территории не будут работать в понедельник, 8 июня. В посольстве посоветовали сотрудникам представительств и их семьям оставаться дома и быть готовыми отправиться в укрытия на случай объявления воздушной тревоги. Напомним, север Израиля подвергся ракетному удару 7 июня после того, как израильские военные атаковали объект ливанской шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута. Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ракетный удар был нацелен на авиабазу еврейского государства Рамат-Давид.

В КСИР уточнили, что указанный объект израильская армия использовала для операций против целей в Ливане. В центральном штабе военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» потребовали от Израиля прекратить атаки на юг Ливана и район Дахия в Бейруте. Иранская сторона предупредила, что в противном случае еврейское государство столкнётся с ещё более сокрушительными ударами





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