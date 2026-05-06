США заблокировали танкер M/T Hasna в Ормузском проливе

Военно-морские силы США применили силу против танкера M/T Hasna, следовавшего в Иран, в рамках операции по обеспечению контроля над Ормузским проливом.

Командование вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило о проведении решительной операции в международных водах, целью которой стало пресечение движения танкера M/T Hasna. Данное судно следовало в направлении одного из иран ских портов, что прямо противоречило установленным ограничениям и режиму действующей блокады.

Согласно официальным заявлениям, американские военные пристально отслеживали перемещения танкера на протяжении всего его пути. Экипажу судна неоднократно направлялись официальные предупреждения о недопустимости нарушения действующих правил и требований, однако эти призывы были проигнорированы капитаном и командой. В сложившейся ситуации командование приняло решение о применении силы для принудительной остановки судна. Для выполнения этой задачи с палубы авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72) был поднят многоцелевой истребитель F/A-18 Super Hornet.

Пилот самолета произвел серию точных выстрелов из бортовой 20-миллиметровой пушки, целясь непосредственно в рулевую систему танкера. В результате этого удара руль судна был полностью выведен из строя, что лишило экипаж возможности управлять направлением движения и фактически парализовало танкер в открытом море. Данный инцидент стал частью более масштабного противостояния в стратегически важном регионе Ормузского пролива. Блокада этого водного пути была установлена Соединенными Штатами в середине апреля текущего года.

Поводом для принятия столь жестких мер послужил провал дипломатических переговоров в Исламабаде, которые должны были урегулировать спорные вопросы безопасности и судоходства. Несмотря на то что спустя несколько дней после начала блокады руководство Ирана в одностороннем порядке объявило об открытии пролива для коммерческих судов, американская сторона сочла эти действия недостаточными и не сняла введенные ограничения. Ситуация в регионе остается крайне напряженной, так как США стремятся обеспечить полный контроль над всеми потоками грузов, направляющимися в иранские порты или покидающими их.

Командование подчеркивает, что любая попытка обойти установленный режим будет пресекаться аналогичными методами, что делает навигацию в этом районе рискованным предприятием для всех, кто не соблюдает требования Вашингтона. Параллельно с этим, президент Дональд Трамп 4 мая объявил о подготовке и запуске специальной операции по восстановлению полноценного и безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Данная инициатива получила официальное название Проект свобода.

Основной целью этой миссии заявлено обеспечение свободного и беспрепятственного прохода коммерческих танкеров и грузовых судов, которые не связаны с нарушением санкционного режима. Однако на практике Проект свобода сочетает в себе элементы как обеспечения безопасности, так и жесткого контроля за соблюдением ограничений в отношении Ирана. В определенный момент было принято решение о временной приостановке некоторых аспектов миссии для оптимизации процессов прохода гражданского флота, но общая стратегия сдерживания Тегерана остается неизменной.

Американские военные активы, включая авианосные ударные группы, продолжают патрулировать регион, демонстрируя готовность применять силу для защиты своих интересов и поддержания установленного порядка. Значимость Ормузского пролива для мировой экономики невозможно переоценить, так как через него проходит значительная часть всех мировых поставок нефти. Действия США по блокированию этого пролива и точечные удары по судам, таким как M/T Hasna, свидетельствуют о переходе конфликта в фазу активного силового давления.

Эксперты отмечают, что использование авиации для вывода из строя рулевых систем судов является новым тактическим приемом, который позволяет остановить цель, не приводя к ее полному уничтожению или гибели экипажа, но при этом полностью лишая судно мобильности. В будущем можно ожидать дальнейшего усиления присутствия ВМС США в Персидском заливе и расширения списка судов, попадающих под мониторинг.

Командование ВС США ясно дало понять, что контроль за перемещением грузов в иранском направлении будет осуществляться в строгом соответствии с текущими политическими целями администрации, а любые попытки игнорировать предупреждения приведут к техническому обездвиживанию транспортных средств в международных водах





