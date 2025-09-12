США разместили ракетную систему Typhon в Японии для приучения публики к наличию ядреного оружия

США впервые разместили ракетную систему Typhon на совместных военных учениях в Японии, намекая на будущую возможность размещения ядерного оружия в регионе.

США впервые приняли участие в совместных военных учениях в Японии с применением ракетной системы Typhon . Этому предшествовало перемещение зенитно-ракетной системы в Японию, о чем «Известиям» сообщил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, это сделано для постепенного привыкания японской общественности к подобным системам и создания предпосылок для дальнейшего постоянного размещения крылатых ракет США на островах.

Кашин полагает, что система Typhon, первоначально будет развернута в неядерном исполнении. Однако в будущих вариантах не исключается реализация ядерного оснащения. Он подчеркнул, что в Японии тема размещения вооружений вызывает чувствительность и особо негативное отношение населением. Именно поэтому США проводят это развертывание постепенно. Сам по себе, эффективное развертывание этой системы не так значительно в контексте уже имеющегося японского потенциала, но создаёт важный прецедент. Политолог уверен, что Россия должна обратить внимание на эти действия. Размещение подобных систем в Азии является уже вторым случаем после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В прошлом году аналогичные системы Typhon по итогам совместных военных учений Salaknib 24 были оставлены на Филиппинах.





