Американские спецслужбы раскрыли детали плана нападения на UFC в Белом доме, с пятерью задержанными, использовавшими оружие и дроны.

В последние дни американские спецслужбы раскрыли подробный план атаки, направленной против ночного турнира UFC, проходившего в Белом доме в ночь на понедельник. Проведённый разбор документов, переписки и видео подтверждает, что 23 лица были вовлечены в подготовку к инциденту, в котором использовались оружие, бронежилеты, патроны и беспилотные летательные аппараты, наполненные взрывчаткой.

Оперативники получили сведения об обстоятельствах выбора места и времени, а также из чата, в котором участники обсуждали размещение снайперов и координаты запуска дронов. Ответственное за одну из частей организации было разоблачено американское агентство, фактически при этом содействует в юридическом преследовании виновных, а также определены меры по улучшению наблюдения за подобными группировками. Ключевым звеном в раскрытии угрожающей операции стала мать подозреваемого, чье имя оставалось в анонимности до самого момента вызова полиции.

Оказавшись в окружении семьи, она стала первой, кто сообщил о приобретении оружия и подготовительных снарядов. По её словам, сын был втянут в так называемую религиозную организацию, чьи агрессивные цели были направлены против американских властей. Этот фактический след способствовал задержанию пятерых из 23 подозреваемых, которым грозят тюремное заключение до пожизненного срока, а также штрафы в размере до четверти миллиона долларов. Из них один из задержанных, известный под псевдонимом Тицен Пропер, привлек внимание международного социокультурного сообщества.

В завершение расследования Федеральное агентство по национальной безопасности подало официальную публикацию, в которой отображены данные о планировании атакующих действий, включая спутниковые снимки территорий Белого дома, данные о размещении снаряжения и ссылках на методы использования дронов. Эти факты показали, как важна совместная работа правоохранительных органов, агентств разведки и международного сообщества для противодействия киберпреступности, экстремизму и терроризму. Выводы прошлого расследования способствуют выработке новых протоколов для предупреждения потенциальных угроз и укрепления национальной безопасности.

"Спецслужбы" поднимают итогам своего оповещения о ходе надлежащей подготовки и прозрачности заёма власти. Публичное опубликование документации улучшает доверие и позволяет гражданам понять реальный масштаб угрозы, а также убедиться, что все виновные понесли свои обязательства в соответствии с законом





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