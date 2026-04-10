СК возбудил уголовное дело после пожара на складе во Владикавказе. Росмолодежь отчиталась о результатах нацпроекта «Молодежь России»

Следственный комитет начал расследование пожара во Владикавказе. Параллельно Росмолодежь подвела итоги реализации нацпроекта «Молодежь России», акцентируя внимание на росте вовлеченности молодежи в различные проекты и волонтерскую деятельность.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после пожар а на складе во Владикавказ е. Информация о причинах возгорания и масштабе ущерба пока не разглашается, но следственные действия уже начались. На месте происшествия работают эксперты и следователи, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Это уже не первый случай пожара, произошедшего на складских помещениях в последнее время, что вызывает обеспокоенность общественности и требует тщательного расследования для выявления причин и принятия мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Следователи изучают документацию, опрашивают свидетелей и собирают другие необходимые материалы для установления виновных и привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Параллельно с расследованием ведется оценка ущерба, нанесенного пожаром. \В рамках национального проекта «Молодежь России» к 2030 году планируется увеличение доли молодежи, верящей в возможности самореализации на территории страны, с текущих 83% до 85%. Об этом было объявлено председателем коллегии Федерального агентства по делам молодежи, руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым на ежегодном заседании в Национальном центре «Россия». Гуров подчеркнул, что плановые показатели по нацпроекту уже достигнуты к 2025 году. Ожидается также значительный рост доли молодых россиян, активно участвующих в различных проектах и программах по направлениям профессионального развития и патриотического воспитания, с 58,38% до 75% к концу десятилетия. Кроме того, к 2030 году количество волонтеров среди молодежи должно достичь 45,8%. Вице-премьер РФ, выступая на заседании, отметил, что созданию условий для максимального раскрытия потенциала каждого молодого человека уделяется и будет уделяться особое внимание. Он также упомянул о положительных результатах программы «Регион для молодых», благодаря которой в 2025 году было отремонтировано 100 000 квадратных метров молодежных пространств. \В своем выступлении вице-премьер также поделился итогами работы платформы «Добро.рф», подчеркнув ее значимость для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность. На платформе зарегистрировано почти 10 миллионов добровольцев, которые в 2025 году выполнили более 700 000 заявок на оказание помощи нуждающимся. В настоящее время более 2500 добровольцев оказывают поддержку жителям Дагестана, столкнувшимся с трудностями. Особое внимание было уделено увеличению количества молодых россиян в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующих в волонтерской деятельности через различные центры, объединения, образовательные и некоммерческие организации, а также государственные и муниципальные учреждения. В 2025 году численность волонтеров из этой категории достигла 14,4 миллиона человек, что представляет собой значительный рост по сравнению с 9,7 миллионами в 2022 году. Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к добровольчеству и их стремлении внести свой вклад в развитие общества





