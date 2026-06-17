СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области

Следственный комитет России квалифицировал как теракт удар ВСУ по автобусу с детской спортивной командой из Белоруссии на трассе А240 в Брянской области. В результате атаки погибла женщина, шесть человек ранены.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус с детской командой из Белоруссии в Брянской области. 17 июня на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус, принадлежащий детско-юношеской спортивной школе №2 города Речицы, был атакован ударным беспилотным летательным аппаратом.

В момент нападения в транспортном средстве находились 44 человека, из которых 28 юных спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет. Автобус следовал по маршруту Гомель - Геленджик: дети и сопровождающие направлялись на отдых к Черному морю. По предварительным данным, в результате атаки погибла женщина, которая, по неподтвержденной информации, могла быть одним из тренеров или сотрудников школы. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести и были оперативно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Следственные органы уточняют информацию о пострадавших и устанавливают личности всех причастных к этому преступлению. Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила, что уголовное дело квалифицировано как террористический акт. По её словам, следователи уже приступили к детальному анализу обстоятельств произошедшего, включая изучение маршрута движения автобуса, времени и места запуска беспилотника, а также возможных координаторов атаки. В рамках расследования проводятся допросы свидетелей, изымаются записи камер видеонаблюдения и данные с систем связи.

Специалисты также изучают обломки дрона для установления его типа и происхождения. Ведомство намерено привлечь к ответственности всех организаторов и исполнителей теракта, подчеркнув, что нападение на гражданское транспортное средство с детьми является грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс как в России, так и в Белоруссии. Родители юных спортсменов выразили глубокую обеспокоенность безопасностью своих детей во время поездок.

Представители спортивных организаций заявили о необходимости пересмотра мер защиты при транспортировке детских команд в условиях продолжающегося конфликта. Между тем, дипломатические ведомства двух стран начали координацию действий для оказания помощи пострадавшим и их семьям. Российская сторона также направила официальное обращение в международные организации с требованием дать правовую оценку действиям киевского режима. Следственный комитет продолжает масштабное расследование, обещая оперативно представить результаты и добиться справедливого наказания для виновных





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Теракт Брянская Область ВСУ Автобус С Детьми Расследование

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