СКА - Трактор: Букмекерские прогнозы и вопросы финансирования спорта

Контрольный матч регулярного чемпионата КХЛ - СКА принимает Трактор . Петербургский клуб демонстрирует неудовлетворительные результаты - в 10 из 11 последних матчей команда не смогла одержать победу в основное время. Последний раз СКА победил в основное время в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина против Динамо в прошлом сезоне со счетом 5:3. Букмекеры считают, что Трактор не проиграет СКА в основное время с коэффициентом 1.60.

На победу СКА с разницей в 3 или более гола ставка принимается с коэффициентом 1.86. В свете предстоящего матча активно обсуждаются вопросы финансовой поддержки спорта букмекерскими конторами. Депутат Свищев подчеркнул неоценимый вклад букмекеров в развитие российского спорта, заявив, что государство должно сделать все возможное для привлечения большего количества граждан к спорту, используя все доступные методы. Губерниев же призывает к осторожности при принятии резолюций, затрагивающих деятельность букмекерских контор, отмечая их ключевую роль в развитии спорта. Депутат Марченко, наоборот, счел лудоманию «чумой XXI века» и призвал задуматься о возможном ограничении ее распространения. Он предложил начать с блокировки аккаунтов игроков после проигрыша 100 тысяч рублей, а затем перейти к полному запрету азартных игр. Появление информации о букмекерских ставках на выставочный бой Мейвезера и Тайсона также вызвало резонные вопросы. Флойд Мейвезер, будучи моложе и легче Тайсона на 11 лет и 30 кг соответственно, является явным фаворитом у букмекеров. Бывший член комитета по этике Созин высказался о необходимости сбалансированного подхода к регулированию рекламы букмекерских контор, предложив найти альтернативную меру, способную закрыть брешь, образовавшуюся после сокращения спонсорской активности БК в спорте. Глава ЕЦУПИС Шейкина, в свою очередь, сообщила о сотрудничестве с МВД и Банком России для противодействия мошеннической деятельности в сфере букмекерских ставок, подчеркнув, что в 2024 году около 10 миллионов человек были вовлечены в дропперские схемы. Николай Оганезов, комментируя маркировку рекламы букмекерских контор, отметил, что формулировка о вреде жизни не соответствует действительности, так как участие в азартных играх не может причинить существенный вред жизни человека





