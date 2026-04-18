СБУ наносит удар: поражены российские корабли Ямал и Азов, повреждена инфраструктура

В результате комплексной операции СБУ в Черном море поражены два крупных десантных корабля РФ Ямал и Азов, а также другая военная техника и нефтебаза. Это очередной удар по военно-морскому потенциалу России.

В субботу, 18 апреля, в ходе комплексной операции, проведенной бойцами Центра спецопераций Альфа, были поражены два больших десантных корабля Военно-морского флота РФ: Ямал и Азов . Также был поражен еще один военный корабль неустановленного типа, как следует из сообщений. СБУ также сообщила о вероятном поражении противодиверсионного катера проекта 21980 Грачонок. Кроме того, беспилотниками Альфы было повреждено: блок антенн коммуникационной системы Дельфин, радиолокационная станция МР-10М1 Мыс-М1 и резервуары с топливом на нефтебазе Югторсан. Дата атаки и другие детали операции не уточняются.

Украинская спецслужба подчеркнула: СБУ системно и последовательно уничтожает врага по всей линии фронта, включая временно оккупированный Крым. Каждое поражение кораблей и критической инфраструктуры имеет накопительный эффект и напрямую влияет на способность РФ вести войну. Эта работа не остановится, обещают в СБУ, обещая наращивать интенсивность и глубину операций.

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины, в Черном и Азовском морях Украина уже уничтожила девять крупных боевых кораблей российского флота. Кроме того, были уничтожены шесть боевых и патрульных кораблей, шесть судов обеспечения, три десантных или транспортных корабля и одна подводная лодка. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадьяр Бровди ранее заявлял о спланированной и скоординированной СБУ операции, нацеленной на корабль Адмирал Макаров, находящийся в порту Новороссийска. Этот корабль является носителем крылатых ракет Калибр.

Ранее СБУ уже сообщала о третьей атаке на Крымский мост, произошедшей ночью 3 июня, в результате которой были повреждены опоры моста. Россия тогда временно перекрывала движение на мосту, не раскрывая причин. Позже российские источники сообщали о новом перекрытии движения по мосту, уже во второй раз за сутки, предположительно, из-за атак под водой. Эти действия СБУ рассматриваются как удар по престижу Кремля, сравнимый с последствиями операции Паутина. История с потоплением крейсера Москва, флагмана Черноморского флота РФ, 15 апреля 2022 года, также стала мощной имиджевой потерей для российского руководства. Эта ситуация породила множество вопросов, расследований и стала предметом обсуждения как в Украине, так и за ее пределами, включая аспекты, связанные с возможными военными преступлениями, такие как случаи изнасилований, расследуемые в Украине.

Кроме того, такие события в контексте войны косвенно влияют на глобальную экономику, например, на химическую промышленность Германии в случае отказа от российского газа, и демонстрируют усиление противостояния, как видно из ночных запусков Россией по Украине более 200 ударных БПЛ.





